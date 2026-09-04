かぐやと彩葉が紹介！ 『超かぐや姫！』映画がもっと楽しくなる特別フォーマット解説動画到着
9月18日からのアニメ映画『超かぐや姫！』特別フォーマット上映＆通常版の復活上映を前に、かぐや（CV：夏吉ゆうこ）と酒寄彩葉（CV：永瀬アンナ）による「映画がもっと楽しくなる！特別フォーマット解説講座」が公開された。
【動画】かぐやと彩葉が特別フォーマットやDolby Atmosの特徴を紹介！
Netflixにて配信中の本作は、アニメーションクリエイター・山下清悟の初の長編監督作品となるオリジナルアニメーション。9月18日からは、通常版のほか、特別フォーマット（MX4D、4DX、SCREENX、ULTRA 4DX）やDolby Atmos（R）を新たな上映形態に加えた復活上映が行われる。
動画では、「特別フォーマットってなに！？ 通常版と何が違うの？」と掛け合いながら、特別フォーマットやDolby Atmosの特徴を紹介。イメージ映像を交えながら各フォーマットの強みや楽しみ方をわかりやすく解説している。
なおSCREENX解説パートでは、初公開となる3面スクリーンに拡大された本編のプレビュー画像も。ほかにもフリーダムなかぐやに彩葉がツッコミをいれる本編さながらのやり取りも楽しむことができ、一度で二度美味しい映像に仕上がっている。
また、ムビチケカード型前売り券（全3種）およびムビチケ前売券（オンライン）が9月17日まで発売中。新しく描き下ろされた“ファナティック・オマツリ・ガール”衣装に身を包んだかぐや・酒寄彩葉・月見ヤチヨの3人の絵柄が展開されており、各種を繋げて並べると集合ビジュアルが完成する特別仕様となっている。ムビチケカード型前売り券（全3種）には購入特典として同デザインをあしらった「ソロビジュアル クリアポスター（全3種）」をプレゼントが付く。
アニメ映画『超かぐや姫！』はNetflixにて配信中。9月18日より復活上映。
【動画】かぐやと彩葉が特別フォーマットやDolby Atmosの特徴を紹介！
Netflixにて配信中の本作は、アニメーションクリエイター・山下清悟の初の長編監督作品となるオリジナルアニメーション。9月18日からは、通常版のほか、特別フォーマット（MX4D、4DX、SCREENX、ULTRA 4DX）やDolby Atmos（R）を新たな上映形態に加えた復活上映が行われる。
なおSCREENX解説パートでは、初公開となる3面スクリーンに拡大された本編のプレビュー画像も。ほかにもフリーダムなかぐやに彩葉がツッコミをいれる本編さながらのやり取りも楽しむことができ、一度で二度美味しい映像に仕上がっている。
また、ムビチケカード型前売り券（全3種）およびムビチケ前売券（オンライン）が9月17日まで発売中。新しく描き下ろされた“ファナティック・オマツリ・ガール”衣装に身を包んだかぐや・酒寄彩葉・月見ヤチヨの3人の絵柄が展開されており、各種を繋げて並べると集合ビジュアルが完成する特別仕様となっている。ムビチケカード型前売り券（全3種）には購入特典として同デザインをあしらった「ソロビジュアル クリアポスター（全3種）」をプレゼントが付く。
アニメ映画『超かぐや姫！』はNetflixにて配信中。9月18日より復活上映。