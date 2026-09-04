高齢ドライバーの事故を機に、運転継続や免許返納に悩む人は多い一方、生活にクルマが欠かせない現実もあります。75歳以上の免許更新時に義務づけられる「認知機能検査」の流れとともに、長く安全に運転を続けるための「制限運転」について、NPO法人 高齢者安全運転支援研究会が解説します。

高齢ドライバーの運転免許更新に必要な手続きとは？

75歳以上のドライバーが免許を更新しようとする際には、以下の2つが義務づけられています。

【図表】高齢ドライバーの「減点原因」第1位は…

・「認知機能検査」の受検

・「高齢者講習」の受講

また、過去3年間に一定の違反歴がある場合は「運転技能検査」の受検も必要になりま

す。

詳細は住んでいる都道府県によって異なる場合もありますので、自宅に届くお知らせ（ハガキ）の案内をよく読んでから、早めに受検の予約など更新の手続きを進めていきましょう。

ここでは、それぞれどのようなものなのかを説明していきます。

1：認知症のおそれを判定する「認知機能検査」

認知機能検査は、75歳以上のドライバーが免許を更新する際に必ず受検が必要な検査で、記憶力や判断力を測定するための問題が出題。検査時間は約30分で、手数料は1050円（標準額）。認知症に関する医師の診断書を提出することで、認知機能検査の代わりとすることもできます。

検査結果は、「認知症のおそれなし」と「認知症のおそれあり」のいずれかで判定。「認知症のおそれなし」と判定された場合は、その後の免許更新手続きへ進みます。

一方、「認知症のおそれあり」と判定された場合は、公安委員会が指定する医師の診断を受けるか、主治医などによる診断書を提出することが必要です。

その結果、認知症と診断された場合には、運転免許の取消しなどの措置がとられます。認知症ではないと診断された場合は、免許更新の手続きを進めることができます。

なお、認知機能検査はくり返し受検することが可能です。

※ あくまでも検査を受けた方の記憶力・判断力が低下しているかどうかを簡易に確認するもので、医学的な診断を行うものではありません

2：実車指導も行われる「高齢者講習」

高齢者講習も、75歳以上のドライバーが運転免許証を更新する際に受講が必要な講習です。講習時間は約2時間で、手数料は6600円（標準額）。実際にクルマを運転する「実車指導」のほか、講義や運転適性検査などが行われます。

なお、運転技能検査の対象となる人や、原付・二輪・小特（小型特殊自動車）・大特（大型特殊自動車）免許のみを持っている場合などは、実車指導が免除される場合も。

また、高齢者講習もくり返し受講することが可能です。

3：強化・見直しが検討されている「運転技能検査」

75歳以上のドライバーで、過去3年間に「一定の違反歴」がある場合は、「運転技能検査」の受検が義務づけられます。

加齢に伴って運転技能がどれだけ低下しているかを確認するための検査で、運転免許試験場や自動車教習所で、実際のコースを走行して行われるものです。

具体的には「指示速度走行」「段差乗り上げ」「右折・左折」「一時停止」「信号通過」などの課題があります。手数料は3550円ほど（標準額）。

2022年に導入され4年ほど経過した運転技能検査ですが、今年2026年になり内容の強化・充実が検討されています。

警察庁が運転技能検査の受検者を追跡調査した結果、運転技能が低下して交通事故を起こしやすくなっているにもかかわらず、運転技能検査に合格しているドライバーが多いことが明らかになってきたからです。

検査改訂の時期は現時点では未定ですが、検査内容が厳しくなることが見込まれます。警察庁による調査の結果から、合格者の検査結果や合格後の事故原因をふまえ、とくに「一時停止」にかかわる課題の強化・充実が検討されることがうかがえます。

一時停止は、実際の検査でも減点率の高い課題です。検査時だけでなく、ドライブ時にもきちんとした周囲の確認・停止を心がけましょう。

死亡事故など重大事故につながる「一定の違反歴」

過去3年間に「運転技能検査」が必要となる「一定の違反歴」とは、以下の11類型の違反行為を指します。

これらの違反行為は、統計上、死亡事故などの重大事故につながる危険性が高いとされています。受検対象者には、免許更新時の通知ハガキなどで案内があります。

●1：通行区分違反

例：反対車線へのはみ出し、道路の逆走、歩道を進行

●2：通行帯違反等

例：追越車線を通行し続ける、バスに優先通行帯を譲らない

●3：速度超過

例：決められた最高速度を超えての走行

●4：信号無視

例：赤信号を直進する、黄信号での無理な進行

●5：横断等禁止違反

例：転回禁止（Uターン禁止）の場所で転回

●6：踏切不停止等・遮断踏切立入り

例：踏切の直前で一時停止せずに進入、閉じた踏切に強引に進入

●7：交差点右左折方法違反等

例：徐行せずに右折、道路の左側端にまったく沿わずに左折

●8：交差点安全進行義務違反等

例：信号のない交差点や環状交差点で優先車の進行を妨害

●9：横断歩行者等妨害等

例：歩行者が横断歩道を横断中に、一時停止せずに横断歩道に進入

●10：安全運転義務違反

例：ぼーっとするなどの漫然運転、ハンドルやブレーキの操作ミス

●11：携帯電話使用等

例：運転中に携帯電話を手に持って通話

運転寿命を延ばすために意識したい「制限運転」

長く運転を続けていくためには、運転免許の更新時だけではなく、普段から安全に気をつけることが大切。ここでは、運転する際に心がけたい「制限運転」をご紹介。

高齢ドライバーが事故を起こしやすい時間帯や天候のときに、運転を控えることを「制限運転（補償運転）」といいます。現在、ドイツやスイスなどでは「昼間限定免許」「場所限定免許」が導入されており、高齢者ができるだけ長く運転を続けられる施策が取られています。

日本でも導入が検討されてはいますが、自主的に自分の運転を制限することによって運転寿命を延ばしていきましょう。

●1：体調がよくない

運転は元気なときに！ 体調がすぐれないときや薬を飲んだあとは家族に運転を頼んだり、タクシーを使いましょう。

●2：長時間の運転

疲れによる集中力の低下は事故のもと。「1時間だけ」など、運転する時間を決めてドライブを楽しむのが吉！

●3：夜間の運転

暗い道での運転はいつもより視界が狭くなり危険です。昼の時間帯のドライブで、明るい道を運転しましょう。

●4：通学時間帯の運転

ほかの時間帯に比べ、朝方の通学時間帯は小さな子どもなど、歩行者の数が激増し大きな事故につながりやすい時間帯です。

●5：雨や雪が降っている

雨や雪が降るなかでの運転は、視界が悪く道もすべりやすくなります。無理な外出はせず、運転を控えることが事故防止につながります。

運転免許の認知機能検査、高齢者講習、そして運転技能検査は、75歳以上のドライバーの安全運転を確保し、ひいては社会全体の交通事故を未然に防ぐための重要な制度。自身や家族が安心して運転を続けるためにも、免許更新のお知らせに目をとおし、必要な手続きを早めに進めるようにしましょう。