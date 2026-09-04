意外と知らない特急「草津・四万」の裏ワザ。「たったこれだけで一人400円特急料金が安くなる」テクニック
YouTubeチャンネル「旅するこつあずちゃんねる」が「【裏技】特急草津・四万を安く乗るには？〇号車に乗れ？バスは乗り切れる？」と題した動画を公開した。特急「草津・四万」を利用して草津温泉へ向かう際の、車両の特徴や座席選びのコツ、さらには特急料金を安く抑える裏ワザについて詳しく解説している。
動画の前半では、2023年に「特急草津」から改称された「特急草津・四万」の基本情報について紹介。使用されているE257系5500番台は、全5両編成で全席指定となっており、651系と比較し、自由席やグリーン車は廃止され、7両編成から5両編成に減車されている。また、窓側の座席にのみコンセントが設置されているため、長時間の移動でスマートフォンなどを充電したい場合は窓側を選ぶよう勧めている。
続いて、座席選びの重要なポイントとして、乗車位置による利便性の違いに言及している。長野原草津口駅へ向かう下り列車では「スムーズに移動したい場合には5号車がおすすめ」と語る。理由は、同駅の改札が5号車より先にあり、到着後に改札が混み合うためである。一方、上野行きの上り列車では、上野駅の改札が1号車付近にあることから、先頭の1号車が降りてからの乗り換えに便利だとしている。
さらに動画の終盤では、特急を安く利用するためのテクニックを公開。JRの特急料金が50km刻みで設定されていることに着目し、上野駅からではなく、あえて途中の浦和駅から乗車する方法を提案している。上野駅からの距離が約164kmなのに対し、浦和駅からは約143kmとなるため、特急料金が2290円から1890円に下がる。「たったこれだけで一人400円特急料金が安くなる」と、その効果の大きさを強調した。
他にも、「えきねっとトクだ値」を利用した割引や、学生割引の活用法にも触れており、知っているだけで旅のコストや快適さが大きく変わる情報がまとめられている。少しの工夫でよりお得に、そしてスムーズに移動できるこれらのテクニックは、草津温泉旅行の際にぜひ活用したい知識である。
動画の前半では、2023年に「特急草津」から改称された「特急草津・四万」の基本情報について紹介。使用されているE257系5500番台は、全5両編成で全席指定となっており、651系と比較し、自由席やグリーン車は廃止され、7両編成から5両編成に減車されている。また、窓側の座席にのみコンセントが設置されているため、長時間の移動でスマートフォンなどを充電したい場合は窓側を選ぶよう勧めている。
続いて、座席選びの重要なポイントとして、乗車位置による利便性の違いに言及している。長野原草津口駅へ向かう下り列車では「スムーズに移動したい場合には5号車がおすすめ」と語る。理由は、同駅の改札が5号車より先にあり、到着後に改札が混み合うためである。一方、上野行きの上り列車では、上野駅の改札が1号車付近にあることから、先頭の1号車が降りてからの乗り換えに便利だとしている。
さらに動画の終盤では、特急を安く利用するためのテクニックを公開。JRの特急料金が50km刻みで設定されていることに着目し、上野駅からではなく、あえて途中の浦和駅から乗車する方法を提案している。上野駅からの距離が約164kmなのに対し、浦和駅からは約143kmとなるため、特急料金が2290円から1890円に下がる。「たったこれだけで一人400円特急料金が安くなる」と、その効果の大きさを強調した。
他にも、「えきねっとトクだ値」を利用した割引や、学生割引の活用法にも触れており、知っているだけで旅のコストや快適さが大きく変わる情報がまとめられている。少しの工夫でよりお得に、そしてスムーズに移動できるこれらのテクニックは、草津温泉旅行の際にぜひ活用したい知識である。
YouTubeの動画内容
関連記事
車内での過ごし方や予約必須の御膳も紹介！観光列車「あめつち」乗車ガイド
【ぼったくり？】実は約8000円も損している？今さら聞けない「格安航空券」の罠と本当にお得な買い方
非公表の普通列車グリーン車定期券の料金が判明。短距離通勤なら都度購入よりお得になる仕組み
チャンネル情報
日本各地や世界を旅行したり、旅の楽しみ方やお得な割引情報などを、旅行好きからの目線で紹介していくチャンネルです。 主に旅行解説動画、旅行動画、車窓動画の3つを上げていきます。 コミュニティにお得な情報を流すこともあるので、チャンネル登録してそちらもご覧ください。
youtube.com/@travel-ch-ktaz YouTube