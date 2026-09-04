サンパウロ国際映画祭新人監督部門正式出品『鳥を導く』10.31公開＆予告解禁 俳優自身が“音楽”と“手話”を体得
第48回サンパウロ国際映画祭新人監督部門へ正式出品された尾崎健監督作『鳥を導く』が、10月31日よりシアター・イメージフォーラム（東京）にて2週間限定上映することが決定。併せてメインビジュアル、予告編、場面写真が解禁された。
【動画】スランプに陥った音楽家と、ろう者の姉。懐かしい思い出が詰まった山奥で、自分自身と対峙する-『鳥を導く』予告編
本作は、現在地を見失った青年の再生を描く尾崎健監督長編2作目。
東京で働く晴太は、広告で使用される音楽を作って生計を立てている。そんな中「自由に音楽を作って欲しい」という依頼に、自分が納得する音楽が浮かばずスランプに陥ってしまう。落ち込んだ晴太は行方をくらまし、幼少期に家族と過ごした山奥のペンションへと向かっていた。一人音楽と向き合う晴太だが、鳥の鳴き声に魅了されて録音することに夢中になる。そこへ、ろう者の姉・あずみが現れて…。
都会暮らしで自分らしさをすり減らした主人公・晴太を演じるのは、これが映画初主演となる稲川悟史。ろう者の両親の元で育ったルーツを持ち、本作では手話の監修や指導も担った。晴太の心の機微を丁寧に掬いとり、観る者の心と物語とを呼応させる。
物語に瑞々しさを与える晴太の姉・あずみを演じるのは、伊藤高志監督『三人の女』（2016）で主演を務め、尾崎健監督『やさしいフルスイング』（2017）へも出演する田中志朋。本作ではマイペースでパワフルな姉を演じ、強い存在感を放つ。
あずみのパートナー・太一には、第39回ぴあフィルムフェスティバルにて審査員特別賞に輝いた『沈没家族』（2018）の監督でも知られる加納土。第73回ベルリン国際映画祭フォーラム部門へ出品された太田達成監督『石がある』（2022）などに続いて、今回は言語の壁を飄々（ひょうひょう）と乗り越える太一を、ユーモラスに演じている。
2021年、コロナ禍において稲川悟史、田中志朋、尾崎健の3人が「映画を作ろう」と集まったことがきっかけで企画された本作。出演者を当て書きするシナリオではなく、2人の俳優がこれまで学ぶことのなかった技術を体得し、それを作品へと昇華させることをテーマに置いて制作は進められた。稲川はこれまで触れる機会のなかった「音楽」、田中は表情や手などの動きが重要視されるコミュニケーションツール「手話」をそれぞれ選択。
そして第39回ぴあフィルムフェスティバルに上映された『やさしいフルスイング』に続いてこれが長編2作目となる尾崎が、この2つの要素を取り入れた脚本を執筆し、監督を務め、3年という制作期間を経て、雄大な自然の中で見失った音楽と向き合い、新たな自分を発見する物語として完成した。
今回あわせて解禁されたのは、青々と茂る緑が美しい山奥で双眼鏡を構える晴太を捉えたメインビジュアル。予告編では、仕事と自分との間で追い詰められた晴太とろう者である姉・あずみの再会、そして二人の間に流れる静かで優しい時間が収められている。
映画『鳥を導く』は、10月31日よりシアター・イメージフォーラムにて2週間限定上映。
【動画】スランプに陥った音楽家と、ろう者の姉。懐かしい思い出が詰まった山奥で、自分自身と対峙する-『鳥を導く』予告編
本作は、現在地を見失った青年の再生を描く尾崎健監督長編2作目。
東京で働く晴太は、広告で使用される音楽を作って生計を立てている。そんな中「自由に音楽を作って欲しい」という依頼に、自分が納得する音楽が浮かばずスランプに陥ってしまう。落ち込んだ晴太は行方をくらまし、幼少期に家族と過ごした山奥のペンションへと向かっていた。一人音楽と向き合う晴太だが、鳥の鳴き声に魅了されて録音することに夢中になる。そこへ、ろう者の姉・あずみが現れて…。
物語に瑞々しさを与える晴太の姉・あずみを演じるのは、伊藤高志監督『三人の女』（2016）で主演を務め、尾崎健監督『やさしいフルスイング』（2017）へも出演する田中志朋。本作ではマイペースでパワフルな姉を演じ、強い存在感を放つ。
あずみのパートナー・太一には、第39回ぴあフィルムフェスティバルにて審査員特別賞に輝いた『沈没家族』（2018）の監督でも知られる加納土。第73回ベルリン国際映画祭フォーラム部門へ出品された太田達成監督『石がある』（2022）などに続いて、今回は言語の壁を飄々（ひょうひょう）と乗り越える太一を、ユーモラスに演じている。
2021年、コロナ禍において稲川悟史、田中志朋、尾崎健の3人が「映画を作ろう」と集まったことがきっかけで企画された本作。出演者を当て書きするシナリオではなく、2人の俳優がこれまで学ぶことのなかった技術を体得し、それを作品へと昇華させることをテーマに置いて制作は進められた。稲川はこれまで触れる機会のなかった「音楽」、田中は表情や手などの動きが重要視されるコミュニケーションツール「手話」をそれぞれ選択。
そして第39回ぴあフィルムフェスティバルに上映された『やさしいフルスイング』に続いてこれが長編2作目となる尾崎が、この2つの要素を取り入れた脚本を執筆し、監督を務め、3年という制作期間を経て、雄大な自然の中で見失った音楽と向き合い、新たな自分を発見する物語として完成した。
今回あわせて解禁されたのは、青々と茂る緑が美しい山奥で双眼鏡を構える晴太を捉えたメインビジュアル。予告編では、仕事と自分との間で追い詰められた晴太とろう者である姉・あずみの再会、そして二人の間に流れる静かで優しい時間が収められている。
映画『鳥を導く』は、10月31日よりシアター・イメージフォーラムにて2週間限定上映。