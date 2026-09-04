news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「トランプ政権“政策ゲーム”公開 『SEGA』もじり『MAGA』」についてお伝えします。

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日本時間の4日朝、アメリカ・ホワイトハウスがSNSに投稿したのは、トランプ大統領が掲げる「アメリカを再び偉大に 『Make America Great Again』」の頭文字「MAGA」です。

そのデザインは、大手ゲームメーカー「セガ」のロゴを思わせます。

この動画が紹介していたのは、ホワイトハウスが公開した5種類のゲーム。サイトにアクセスすれば、実際に遊ぶことができます。

その内容は「リオ・グランデ川沿いで国境を警備」「アメリカを再び健康に」など、トランプ政権が進める政策が題材になっているようです。そのなかで、「迫り来る大群から国境を守れ」と書かれたゲームを開いてみると…

記者

「有名なパズルゲームによく似ていますね」

国境に壁を築く様子を表しているのでしょうか。ブロックを次々と積み上げていく内容です。