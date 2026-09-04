「ユウキのドライビングは驚異的」F1復帰2戦目の角田裕毅を元世界王者アロンソ激賞「来年も走ってほしいね」来シーズン所属未定の角田にエール

今週末に開幕するF1™イタリアグランプリへの出場が決まった日本の角田裕毅について、2度ワールドチャンピオンに輝いた大ベテラン、フェルナンド・アロンソが「ユウキのドライビングは驚異的」と激賞した。

角田は今シーズン、レッドブルとレーシングブルズでリザーブドライバーを務めているが、レッドブルのアイザック・ハジャーが手首を負傷したため、レーシングブルズのリアム・ローソンがレッドブルのドライバーとなり、角田がレーシングブルズのドライバーとしてオランダグランプリにスポット参戦。入賞目前となる11位に入る激走を見せた。

次戦イタリアGPへの参戦はハジャーのケガの回復次第とみられていたが、レーシングブルズは2日深夜、公式SNSに「ユウキは今週末のイタリアGPでチームのためにドライビングをします」と発表。2戦続けてF1に参戦する事が明らかになった。

その角田について、45歳の今も現役F1 ドライバーとして戦うアストンマーティンの大ベテラン、フェルナンド・アロンソは現地時間3日、F1公式サイトにコメントを寄せた。

アロンソは、準備不足ながら入賞一歩手前となる11位となった角田について、「彼は素晴らしい走りをしたよ。彼にとって本当に信じられないような週末だった。フリー走行を1回走っただけで予選に直行して、あわやポイントを獲得するところまでいった。だから、ユウキのドライビングは驚異的（phenomenal）だったと思う」と激賞した。

さらに、レース以外についても、「グリッドに彼がいないと寂しいんだ。今回の2戦だけでなく、もっと多くのレースを走ってくれることを願っているし、来年も走ってほしいね」とエールを送った。

角田は来シーズンどのチームで戦うのか決まっておらず、去就が注目されている。