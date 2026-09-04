ツアーを終えたアリアナ・グランデ、元バックダンサーの恋人と手をつないでニューヨークに到着
アリアナ・グランデがワールドツアーの最終公演を終え、ニューヨークに到着。復縁が噂される元バックダンサーのリッキー・アルバレスと、手をつないで歩く姿をキャッチされた。
【写真】 アリアナ・グランデ、「エターナル・サンシャイン」ツアー最終公演で魅了
MailOnlineによると、ロンドンで「エターナル・サンシャイン」ツアーの最終公演を終えたアリアナが、現地時間9月2日、ニューヨークのジョン・F・ケネディ国際空港でキャッチされた。
アリアナはデニムに黒のニットを合わせ、黒いキャップとマスクで顔を覆ったスタイル。一方のリッキーは、茶色の長袖ポロシャツにネイビーのアディダスのジャージを合わせ、キャップを着用。スーツケースを引きながら、アリアナをエスコートする様子が見られた。
二人は2015年から2016年にかけて交際。元恋人たちについて歌ったアリアナの楽曲「Thank U， Next」（2018）にもリッキーの名前が登場している。今年6月に復縁が報じられ、7月にはアリアナがコンサートで同曲の歌詞を変更して歌い、復縁を示唆したことで話題に。さらに最近では、おそろいのタトゥーを入れたことが注目を集めたほか、アリアナがインスタグラムでリッキーとみられる男性の姿をシェア。関係を公表したものとみられている。
なおアリアナは、ワールドツアー終了後に活動を一時休止することを明らかにしている。9月1日のツアー最終公演では、ステージから涙でファンに感謝を伝え、「私の人生で最も美しく、かけがえのない経験の一つになりました」と語っていた。
【写真】 アリアナ・グランデ、「エターナル・サンシャイン」ツアー最終公演で魅了
MailOnlineによると、ロンドンで「エターナル・サンシャイン」ツアーの最終公演を終えたアリアナが、現地時間9月2日、ニューヨークのジョン・F・ケネディ国際空港でキャッチされた。
アリアナはデニムに黒のニットを合わせ、黒いキャップとマスクで顔を覆ったスタイル。一方のリッキーは、茶色の長袖ポロシャツにネイビーのアディダスのジャージを合わせ、キャップを着用。スーツケースを引きながら、アリアナをエスコートする様子が見られた。
なおアリアナは、ワールドツアー終了後に活動を一時休止することを明らかにしている。9月1日のツアー最終公演では、ステージから涙でファンに感謝を伝え、「私の人生で最も美しく、かけがえのない経験の一つになりました」と語っていた。