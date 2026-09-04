9月3日放送の『あしたが変わるトリセツショー』（NHK）に、高市早苗首相が現れ、視聴者をザワつかせている。

「この日、番組では静岡社会健康医学大学院大学准教授・溝田友里氏の取り組みを紹介。大腸がん検診を受けていない人に、検査キットや検診の重要性を伝えるパンフレットを自治体を通じて届け、受診率アップにつなげようというプロジェクトです」（芸能記者）

溝田氏は、自治体の長が集まるサミットにも登壇し、このプロジェクトの参加協力を呼びかけていた。だがこの後、番組の空気がガラリと変わる。

「そして溝田さん、ついにはあの人のところにもお願いに行くことに」

意味深なナレーションの直後、溝田氏が対面したのが、高市首相だった。

緊張した面持ちの溝田氏は、首相を前にプロジェクトを説明。すると高市首相は「未受診者へのアプローチとしては素晴らしいと思っておりますので、受診率をアップするために頑張ってまいりましょう！」と応じた。

番組もすかさず「好感触！」と盛り上げ、溝田氏は「伝わったのではないかと思います」と安堵。だが、結局、検診に政府がどう関わるのか、首相が具体的に何をするのかも示されないまま場面は終了した。Xでは、

《めちゃくちゃ突然ぶっ込んだ感。そして「いい感触でした」だけの感想。何のために出たのか意味不明》

《急な高市さん登場でチャンネル変えた。わけわからん》

《いきなり高市が出てきて唖然。露骨な忖度プロパガンダでひどすぎる》

と困惑や反発の声が相次いだ。

「溝田氏は、内閣府の沖縄健康医療福祉施策等アドバイザーも務めています。そうした活動の延長線上に、高市首相との面会もあったのでしょう。

ところが、番組側は今回の面会を『好感触！』とだけ評価して先へ進んでおり、その成果はあまりにもぼんやりしていました。番組に突然 “政治の顔” を差し込む以上、丁寧な説明が必要だったにもかかわらず、説明不足のため視聴者が置いてきぼりになった感は否めません。

これでは『何のために出たの？』という声が出るのも無理はないでしょう」（同）

高市内閣は、いまや支持率の低下傾向が続く。

「高市首相は、8月だけで自身のXに87件を投稿するなど、発信量を一気に増やしています。熊本地震の被災地視察では、BGMつきの “PV風動画” を投稿。スピードスケート・高木美帆さんへの国民栄誉賞授与も “人気取り” との見方が出ています。

政権にとっては、首相が『動いている』『頑張っている』姿を見せることも重要になっているのでしょう。そう考えると、今回の登場も、タイミングとしては絶妙なものに見えます」（同）

視聴者が知りたかったのは、首相登場の “トリセツ” だったようだ。