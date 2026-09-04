『スパイダーマン』ネッド役ジェイコブ・バタロンが挙式！ トム・ホランド＆ゼンデイヤも駆けつける
トム・ホランド主演の「スパイダーマン」シリーズで、ピーター・パーカー／スパイダーマンの親友ネッドを演じるジェイコブ・バタロンが結婚式を挙げた。南フランスで行われた式には、トムやゼンデイヤも駆けつけたという。
【写真】出席者と並び笑顔を見せるジェイコブ・バタロンとヴェロニカ・レアホフ
Peopleによると、お相手はインテリアデザイナーのヴェロニカ・レアホフ。二人は2023年10月に出会い、2025年に婚約。シリーズ最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の公開前に、裁判所でプライベートな挙式を済ませており、プロモーションツアー終了後に改めて友人らを招いた結婚式を開催したようだ。
会場となったのは、南フランスにある18世紀の邸宅シャトー・ド・トゥルロー。式は8月25日から27日まで3日間にわたって行われ、56人のゲストが出席。「スパイダーマン」シリーズで共演したトニー・レヴォロリとレミー・ハイ、ザック・バラクが新郎の介添人を務め、トムとゼンデイヤはゲスト席の2列目に並んで座ったという。
二人は「結婚式を一晩限りのものにしたくなかった。大切な人たちが一緒にゆっくり過ごし、私たちと一緒に祝ってくれるような、数日にわたる素敵な経験にしたかった」とコメント。「時代を超越した、ロマンチックでエレガントな」3日間になったといい、「愛する人たちが世界各地から駆け付けてくれ、僕らと3日間過ごしてくれたことは、何より素敵な思い出になりました」と語っている。
ジェイコブはまた、インスタグラムにて挙式の様子を公開。ヴェロニカから「私の夫、私の心、私の永遠」とロマンティックなメッセージを贈られたほか、ファンからも「めでたしめでたし…」「おめでとう！」などと祝福されたほか、ファンからCEOの愛称で親しまれていることをうけ「さすがCEO」「CEOの結婚式だ」といった声も寄せられている。
引用：「ジェイコブ・バタロン」Instagram（＠verobatalon）
【写真】出席者と並び笑顔を見せるジェイコブ・バタロンとヴェロニカ・レアホフ
Peopleによると、お相手はインテリアデザイナーのヴェロニカ・レアホフ。二人は2023年10月に出会い、2025年に婚約。シリーズ最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の公開前に、裁判所でプライベートな挙式を済ませており、プロモーションツアー終了後に改めて友人らを招いた結婚式を開催したようだ。
二人は「結婚式を一晩限りのものにしたくなかった。大切な人たちが一緒にゆっくり過ごし、私たちと一緒に祝ってくれるような、数日にわたる素敵な経験にしたかった」とコメント。「時代を超越した、ロマンチックでエレガントな」3日間になったといい、「愛する人たちが世界各地から駆け付けてくれ、僕らと3日間過ごしてくれたことは、何より素敵な思い出になりました」と語っている。
ジェイコブはまた、インスタグラムにて挙式の様子を公開。ヴェロニカから「私の夫、私の心、私の永遠」とロマンティックなメッセージを贈られたほか、ファンからも「めでたしめでたし…」「おめでとう！」などと祝福されたほか、ファンからCEOの愛称で親しまれていることをうけ「さすがCEO」「CEOの結婚式だ」といった声も寄せられている。
引用：「ジェイコブ・バタロン」Instagram（＠verobatalon）