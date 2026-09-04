「タキが戻ってきてくれて本当に嬉しいよ！」モナコ発の超朗報！昨年12月に大怪我を負った南野拓実がパリSG戦の招集メンバー入り
帰還の時が近付いている。
リーグ・アンの強豪モナコが現地９月３日、翌日に敵地で行なわれるパリ・サンジェルマン戦の招集メンバー22人を発表。南野拓実が今季初めて名を連ね、クラブ公式Xでは「タキがチームに戻ってきてくれて本当に嬉しいよ！」と伝えた。
31歳の日本代表MFは、昨年12月に左膝前十字靭帯を断裂。長期離脱を余儀なくされ、活躍が期待された北中米ワールドカップ出場を逃し、メンターという立場での帯同となった。
懸命にリハビリを続け、ついにメンバー入りした南野。国内外のファンから「Takiiiiiiiiiii」「YEEEEES」「サムライは不死身だ！」「お帰りなさい！」「アジアカップでもお待ちしてます。あのトロフィーは君の物になるはずだ！」といった歓喜のコメントが相次いでいる。
上田綺世（リール）と中村敬斗（リヨン）の参戦、そして南野の復帰。リーグ・アンはますます盛り上がっていく。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「本当に嬉しいよ！」モナコ公式がハートを２つ添えて届けた南野の最新ショット
リーグ・アンの強豪モナコが現地９月３日、翌日に敵地で行なわれるパリ・サンジェルマン戦の招集メンバー22人を発表。南野拓実が今季初めて名を連ね、クラブ公式Xでは「タキがチームに戻ってきてくれて本当に嬉しいよ！」と伝えた。
31歳の日本代表MFは、昨年12月に左膝前十字靭帯を断裂。長期離脱を余儀なくされ、活躍が期待された北中米ワールドカップ出場を逃し、メンターという立場での帯同となった。
懸命にリハビリを続け、ついにメンバー入りした南野。国内外のファンから「Takiiiiiiiiiii」「YEEEEES」「サムライは不死身だ！」「お帰りなさい！」「アジアカップでもお待ちしてます。あのトロフィーは君の物になるはずだ！」といった歓喜のコメントが相次いでいる。
上田綺世（リール）と中村敬斗（リヨン）の参戦、そして南野の復帰。リーグ・アンはますます盛り上がっていく。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「本当に嬉しいよ！」モナコ公式がハートを２つ添えて届けた南野の最新ショット