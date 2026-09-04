あすの『土スタ』は『いないいないばぁっ！』SP 鈴木福、安藤サクラがワンワンへの思い明かす
あす9月5日13時50分より生放送トーク番組『土スタ』（NHK総合）にて、NHK Eテレ『いないいないばぁっ！』「祝30周年 いないいないばぁっ！ 大人になっても、ずーっといっしょSP」を放送。ゲストにワンワンとラッキィ池田が登場。鈴木福、安藤サクラのインタビューも届ける。
【写真】“体操のお姉さん”卒業直後の秋元杏月、キラキラ笑顔
今回おくるのは、『いないいないばぁっ！』30年目の初挑戦として、『土スタ』とコラボし、かつて番組を見て育った“大人たち”に贈るスペシャル番組。
このたび、「ワンワンにおめでとうを言いたい！」という面々が明らかに。「実はいなばぁがデビュー作です！」という鈴木福。そしてもう一人、並々ならぬ情熱でインタビューを受けてくれたのは、安藤サクラ。実は「〇〇〇撮影の時、助けてくれたのがワンワンでした」という、初出し秘話を大公開。超異例の「追加インタビュー」を経て安藤が話したかった、ワンワンへの感謝とは…。
さらに、振付師・ラッキィ池田が明かす、“振付からみた30年の舞台裏”。「赤ちゃんが自然とまねしたくなる動き」はどう生まれる？ “人生で最初に触れる番組”に込めた思いとは？
Nコン小学校の部の課題曲をプロデュース。合唱曲「どっきん せみさん」誕生秘話も大公開。
ラストは「ピカピカブ～！」「わ～お！」「ちびっこマンたいそう」「ぐるぐるどっか～ん！」--歴代4曲のたいそうスペシャルメドレー。ななみちゃんとワンワンが夢のコラボ。大人も子どもも一緒に踊る。
制作統括・宇佐川隆史は「いよいよ明日に迫った、『いないいないばぁっ！』30周年スペシャル。『いないいないばぁっ！』を見て育った、かつての子どもたちに向けての番組はできないか』そう思いながら、いなばぁ・土スタ両チームが、一丸となって準備を進めてきました」と気合十分。
「視聴者リクエストはもちろんのこと、芸能界での“ワンワンのファン”を調べてみると…実に多い！ 多すぎる！ 今回は、特に並々ならぬ情熱を語ってくれたお二人…鈴木福さん、安藤サクラさんにインタビューさせて頂きました。皆さんの想像をはるかにこえた、激アツインタビューとなっております。ちなみに、VTRを最初にみた時、30年の思いに4回涙して、5回爆笑しました。必見です」と自信をのぞかせる。
そして「あの頃、テレビの前でワンワンと笑っていた子どもたち--30年たっても、『いないいないばあっ！』は、ずーっと、私たちのそばにいます。懐かしさだけでは終わらない！ 30年分の思い出と“今”がつながる、特別な1時間をお届けします！ みんなで、歌って踊ろーっ！」と言葉を寄せている。
『土スタ』「祝30周年 いないいないばぁっ！ 大人になっても、ずーっといっしょSP」は、NHK総合にて9月5日13時50分放送。
【写真】“体操のお姉さん”卒業直後の秋元杏月、キラキラ笑顔
今回おくるのは、『いないいないばぁっ！』30年目の初挑戦として、『土スタ』とコラボし、かつて番組を見て育った“大人たち”に贈るスペシャル番組。
さらに、振付師・ラッキィ池田が明かす、“振付からみた30年の舞台裏”。「赤ちゃんが自然とまねしたくなる動き」はどう生まれる？ “人生で最初に触れる番組”に込めた思いとは？
Nコン小学校の部の課題曲をプロデュース。合唱曲「どっきん せみさん」誕生秘話も大公開。
ラストは「ピカピカブ～！」「わ～お！」「ちびっこマンたいそう」「ぐるぐるどっか～ん！」--歴代4曲のたいそうスペシャルメドレー。ななみちゃんとワンワンが夢のコラボ。大人も子どもも一緒に踊る。
制作統括・宇佐川隆史は「いよいよ明日に迫った、『いないいないばぁっ！』30周年スペシャル。『いないいないばぁっ！』を見て育った、かつての子どもたちに向けての番組はできないか』そう思いながら、いなばぁ・土スタ両チームが、一丸となって準備を進めてきました」と気合十分。
「視聴者リクエストはもちろんのこと、芸能界での“ワンワンのファン”を調べてみると…実に多い！ 多すぎる！ 今回は、特に並々ならぬ情熱を語ってくれたお二人…鈴木福さん、安藤サクラさんにインタビューさせて頂きました。皆さんの想像をはるかにこえた、激アツインタビューとなっております。ちなみに、VTRを最初にみた時、30年の思いに4回涙して、5回爆笑しました。必見です」と自信をのぞかせる。
そして「あの頃、テレビの前でワンワンと笑っていた子どもたち--30年たっても、『いないいないばあっ！』は、ずーっと、私たちのそばにいます。懐かしさだけでは終わらない！ 30年分の思い出と“今”がつながる、特別な1時間をお届けします！ みんなで、歌って踊ろーっ！」と言葉を寄せている。
『土スタ』「祝30周年 いないいないばぁっ！ 大人になっても、ずーっといっしょSP」は、NHK総合にて9月5日13時50分放送。