卵をゆでたら鍋から「ピヨピヨ」音がして...　衝撃の体験に2万人戦慄「なにそれこわい」「完全にホラー」

「ゆで卵作ってたら、タマゴがピヨピヨ鳴きだした」

【漫画】510.2万表示、2万いいねの〝ゆで卵の恐怖〟

そんな体験談がX上に投稿され、話題になっている。

Xユーザーのｷﾗｷﾗおめめのモモコちゃん（＠kira2momoko）さんが2026年8月6日に投稿したのは、ゆで卵を作っている最中に起きた出来事を描いた漫画。鍋にお湯を沸かして卵を投入するところから物語は始まる。

「8分ぐらい茹でるかな～」とタイマーをセットし、あとは放置するだけ......のはずだった。

しかし、背後から「ピョ...」「ピョ...」という謎の音が聞こえる。少し不審に思いながら振り返ると──。

卵が、ピヨピヨ！？

音の出どころは、鍋の中の卵。はっきりと「ピーピー」「ピョピョ」といっている。これってまさか......鳴き声！？

「いやいやいや、そんなわけ...」と耳を近づけると、また「ピヨピヨ」。空耳などではないそれに、モモコちゃんさんは「聞こえるわ」と青ざめる。

トングでピーピーピヨピヨ鳴く卵をつかみ上げながら「えっスーパーの卵ってヒヨコになんの？」「育てた方がいいよな...？」と、まさかの孵化を疑いパニックに陥ってしまう。

「でももうちペット禁止だし...」と困り果てた末、たどり着いた結論は「そうだ調べよう！」。

調べてみた結果...

検索してヒットしたベストアンサーには、こう記されていた。

「ヒヨコではありません。小さいヒビがあると空気がもれてピヨピヨ聞こえることがありますよ」

なんと、卵の殻に入った小さなヒビから空気が漏れる際に、ヒヨコの鳴き声そっくりの音が聞こえることがあるのだそう。「よ、よかった～」と胸をなでおろすモモコちゃんさん。

そして出来上がったのも「ちゃんと普通のゆで卵」だったそうだ。

この体験談に、Xユーザーからは合計2万件を超えるいいねのほか、

「なにそれこわい」

「それはビックリしますね」

「これ完全にホラーかと思ったら、まさかの科学だった」

といった声が寄せられている。

当時の状況について、モモコちゃんさんに詳しい話を聞いたところ、この出来事があったのは昨年の夏頃。冷やし中華やつけ麺などの麺メニューのトッピング用に、ゆで卵をまとめて作っていたという。

「ピヨピヨ」「ピーピー」という鳴き声はかなり本物っぽく、思わず生き物だと疑ってしまうほどのリアルさだったそう。

「見た限りでは、購入時にヒビが入っているようには見えず、特に違和感もありませんでした。

卵を扱う過程で、目には見えないような小さな傷やヒビが入っていたのかもしれません」（モモコちゃんさん）

まさかの音の正体は、ヒビ割れが生んだ"空気の鳴き声"だった。皆さんもゆで卵を作るときは、鍋の中の音にも耳を澄ませてみてはいかがだろうか。（ライター：Met）