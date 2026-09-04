『ドクターX』『ザ・トラベルナース』の世界線が交錯！ 新ドラマ『アナログナース』主演は松下奈緒
松下奈緒主演ドラマ『アナログナース～デジタルってなんなんだよ!?～』が、テレビ朝日系にて10月22日より毎秋木曜21時に放送されることが決まった。松下演じる那須田灯は、『ドクターX』シーズン7（2021年）の第5話に登場し、“ナース版・大門未知子”とも称されたフリーランス看護師。1話限りの登場で風のごとく去っていった灯が、本作の主人公となる。
【写真】那須田灯（松下奈緒）と大門未知子（米倉涼子）の2ショットも！
本作は、松下演じるフリーランス看護師が、デジタル改革が推し進められる医療現場で五感を駆使し、アナログの力でデジタル時代の盲点を暴いていく医療ドラマ。
脚本を手掛けるのは中園ミホ。チーム「ドクターX」と、そして『ザ・トラベルナース』以来、テレビ朝日エグゼクティブプロデューサー内山聖子との強力タッグで、3部作の集大成として『アナログナース』を世に放つ。
国の強力な後押しのもと、DX化（デジタルトランスフォーメーション）が急速に進む医療界。電子カルテやAIによる診断支援が導入され、自動化と効率化が当たり前になった今、医療現場は“デジタルが命を管理する時代”に突入しようとしている。
そんな時代の流れに逆らう人物-それが松下演じるフリーランス看護師・那須田灯。「便利さは人を退化させる」という信条を持つ灯は、最新機器や電子カルテの情報だけに頼らず、患者の小さな変化や自ら気づいたことを、携行する手書きのノートに記す。そして、「触れる・見る・聴く・嗅ぐ」などの五感と自ら考える力、直感という人間だけが持つセンサーを駆使して患者一人ひとりに向き合う“最強のアナログナース”だ。
そんな灯が派遣されたのは、まさに大変革の時を迎える大病院「百井メディカルセンター」。そこでも灯は、「給料は現金払いで」と申し出るほどの徹底ぶり。DX化が推し進められる中でも、灯はひるむことなく自ら信じる道をまい進。AIやデータだけでは捉えきれない“命のサイン”を見つけ出し、効率の波に取り残された人たちをアナログの力で救うべく挑んでいく。
松下演じる灯は、電子カルテやAIによる診断支援をうのみにせず、データに表れないわずかな異変に気づき、自らの五感と直感を駆使して患者一人ひとりに向き合う《最強のアナログナース》。派遣先の「百井メディカルセンター」では、最新機器に頼らない姿勢をやゆされ、「縄文ナース」と呼ばれるが、本人はまったく気にしない。電子カルテの情報だけに頼らず、患者の小さな変化や自ら気づいたことを書き留めるため、長年書き継いできた手書きのノートを常に携行。このノートこそが、灯にとって最強の武器なのだ。医療界にデジタル化の波が押し寄せ、病院がDXと効率化へ突き進む中、医師や看護師が自ら“考える力”を失いつつある現状に、強い危機感を抱く灯。
主演の松下奈緒は「中園さんの脚本は、“女性ヒーロー”が世の中の問題にうまく切り込んでいく姿が巧みに描かれていて、誰も声を大にして言えなかった思いも、灯というキャラクターを通して強く感じられました。灯は自分のマイルールのもと“アナログ”で突き進みますが、そこに揺るがないものが必ずあるので、そういう生き方ってかっこいいなと思いながら読み進めています。もう本当に、シンプルに那須田灯が私は好きです！」と早くも作品の世界、そして那須田灯というキャラクターに魅了されている様子。
そして、「アナログVSデジタル…これはもう、永遠にこの時代、そしてこの先の未来もずっと対立していくものなのかもしれません。それぞれの良さがある中で、医療という人の命を預かる現場で、何が正しくて何が真実なのか？ 灯を通して考えるきっかけになればいいなと思います。とても緩急のある見応えたっぷりのストーリーになっていますので、ぜひ木曜の夜を楽しみにしていてください」とメッセージを寄せた。
木曜ドラマ『アナログナース～デジタルってなんなんだよ!?～』は、テレビ朝日系にて10月22日より毎秋木曜21時放送（初回6分拡大スペシャル）。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■松下奈緒（那須田 灯・役）
--オファーを受けた際の率直なお気持ちをお聞かせください。
とてもうれしかったです！ 5年前に『ドクターX』にゲストで呼んでいただいた時に生まれたキャラクターを今回、深く掘り下げていただけるということで、私もまだ知らない灯に出会えることが楽しみですし、スタッフの皆さんとも再会できることもとても楽しみです。
--脚本を読んだ感想を教えてください。また、那須田灯をどう演じていきたいですか？ 役の魅力と併せて教えてください。
中園さんの脚本は、“女性ヒーロー”が世の中の問題にうまく切り込んでいく姿が巧みに描かれていて、誰も声を大にして言えなかった思いも、灯というキャラクターを通して強く感じられました。灯は自分のマイルールのもと“アナログ”で突き進みますが、そこに揺るがないものが必ずあるので、そういう生き方ってかっこいいなと思いながら読み進めています。シンプルに那須田灯が私は好きです！
--『ドクターX』シーズン７にゲストとして登場して以来5年ぶりに、主人公として灯を演じられますが、楽しみにしていることはありますか？
手術シーンは楽しみでもあり、ちょっと不安でもあります。『ドクターX』の際もかなり医療練習しましたし、大門先生とコンビを組んでいたので、機械出しの練習も一緒にさせていただきました。とても緊張しましたが、オペ看を演じる責任の大きさやフリーランス看護師の置かれた状況など意識が芽生えましたし、その時の気持ちを今もすごく覚えています。そんな手術シーンにまた挑めるのは、不安もありつつとても楽しみです。
また、『ドクターX』の1話分だけでは語り尽くせなかった灯という人物について、今作では脚本が進むごとにどんどん膨らんで立体的になっていきます。最初に抱いた灯の印象を大事にしながら、これから那須田灯という人生を一生懸命に生きていこうと思っています。
--デジタル化が進む便利な世の中で、考えることや五感を使う大切さも描かれる本作。その中で灯が訴える「人間はアナログです」というメッセージを松下さんはどう受け止めていますか？
「なるほどな」と思いました。完璧な人間じゃないからこそチャーミングに見えたり、人間味があるからこそいいなと感じたりすると思いますし、同時にAIに頼ることは便利であっても使い方を間違えると怖さもあります。この便利な時代に、アナログで生き、昔の古き良きものを愛する灯を通して、血が通った体温を感じられることの良さを、見てくださる方にもちょっと感じていただけるといいなと思います。実は私自身もアナログ派で、結局手書きに戻ったり、脚本も本で読みたいので…。自分で苦労して何か答えを見つけ出すということが、何かに繋がっていくのかなと思っています。
--視聴者の皆様にメッセージをお願いします。
アナログVSデジタル…これはもう、この時代、そしてこの先の未来もずっと対立していくものなのかもしれません。それぞれの良さがある中で、医療という人の命を預かる現場で、何が正しくて何が真実なのか？ 灯を通して考えるきっかけになればいいなと思います。とても緩急のある見応えたっぷりのストーリーになっていますので、ぜひ木曜の夜を楽しみにしていてください。
■中園ミホ（脚本）
那須田灯は『ドクターＸ』のゲストとして登場した時から反響が大きく、再び、松下奈緒さんに演じていただけることに、胸を高鳴らせています。
ある80代の女性が店員や他のお客さんに迷惑をかけまいと一念発起し、紙の入門書をめくりながら必死にタッチ決済の使い方を勉強されたそうです。そして緊張しながらコンビニのレジでスマホを差し出したものの、運悪く充電が切れていて買い物ができず、家へトボトボ引き返す途中に涙があふれた……。そのお話を聞いて、『アナログナース』の企画を思いつきました。
世の中はおそろしいぼどのスピードでデジタル化が進み、便利になっていきます。しかし、取り残されていく人たちの不安や切なさは、AIにはわからないでしょう。
医療の現場もデジタル化が急速に浸透していますが、もし自分の命までデジタルに一括管理されるような病院があるとしたら、私ならかかりたくありません。患者の顔をしっかり見つめ、不安な時にはそっと手を握ってくれる。心細い患者の気持ちに寄り添える那須田灯のような看護師さんが、どこかにいてほしいと願わずにいられません。
なぜなら、人間はアナログだからです。
■秋山貴人（プロデューサー）
いま、「AI」の二文字を聞かない日はありません。
そんな大AI時代のど真ん中に、スマホの代わりに公衆電話を使い、電気がない状況でも、必ず命を救うナースが誕生します！
紡ぐのは、数々の人気医療ドラマを世に送り出してきた中園ミホさんによる、まったく新しい物語。
進化についていくのが正しいのか、古いままではダメなのか？
AIが進化すればするほど、逆に際立っていく“人間にしかできないこと”とはなにか？
時代のモヤモヤを、松下奈緒さん演じる看護師・那須田灯が、痛快に晴らします。
アナログナース、ご期待ください！
【写真】那須田灯（松下奈緒）と大門未知子（米倉涼子）の2ショットも！
本作は、松下演じるフリーランス看護師が、デジタル改革が推し進められる医療現場で五感を駆使し、アナログの力でデジタル時代の盲点を暴いていく医療ドラマ。
国の強力な後押しのもと、DX化（デジタルトランスフォーメーション）が急速に進む医療界。電子カルテやAIによる診断支援が導入され、自動化と効率化が当たり前になった今、医療現場は“デジタルが命を管理する時代”に突入しようとしている。
そんな時代の流れに逆らう人物-それが松下演じるフリーランス看護師・那須田灯。「便利さは人を退化させる」という信条を持つ灯は、最新機器や電子カルテの情報だけに頼らず、患者の小さな変化や自ら気づいたことを、携行する手書きのノートに記す。そして、「触れる・見る・聴く・嗅ぐ」などの五感と自ら考える力、直感という人間だけが持つセンサーを駆使して患者一人ひとりに向き合う“最強のアナログナース”だ。
そんな灯が派遣されたのは、まさに大変革の時を迎える大病院「百井メディカルセンター」。そこでも灯は、「給料は現金払いで」と申し出るほどの徹底ぶり。DX化が推し進められる中でも、灯はひるむことなく自ら信じる道をまい進。AIやデータだけでは捉えきれない“命のサイン”を見つけ出し、効率の波に取り残された人たちをアナログの力で救うべく挑んでいく。
松下演じる灯は、電子カルテやAIによる診断支援をうのみにせず、データに表れないわずかな異変に気づき、自らの五感と直感を駆使して患者一人ひとりに向き合う《最強のアナログナース》。派遣先の「百井メディカルセンター」では、最新機器に頼らない姿勢をやゆされ、「縄文ナース」と呼ばれるが、本人はまったく気にしない。電子カルテの情報だけに頼らず、患者の小さな変化や自ら気づいたことを書き留めるため、長年書き継いできた手書きのノートを常に携行。このノートこそが、灯にとって最強の武器なのだ。医療界にデジタル化の波が押し寄せ、病院がDXと効率化へ突き進む中、医師や看護師が自ら“考える力”を失いつつある現状に、強い危機感を抱く灯。
主演の松下奈緒は「中園さんの脚本は、“女性ヒーロー”が世の中の問題にうまく切り込んでいく姿が巧みに描かれていて、誰も声を大にして言えなかった思いも、灯というキャラクターを通して強く感じられました。灯は自分のマイルールのもと“アナログ”で突き進みますが、そこに揺るがないものが必ずあるので、そういう生き方ってかっこいいなと思いながら読み進めています。もう本当に、シンプルに那須田灯が私は好きです！」と早くも作品の世界、そして那須田灯というキャラクターに魅了されている様子。
そして、「アナログVSデジタル…これはもう、永遠にこの時代、そしてこの先の未来もずっと対立していくものなのかもしれません。それぞれの良さがある中で、医療という人の命を預かる現場で、何が正しくて何が真実なのか？ 灯を通して考えるきっかけになればいいなと思います。とても緩急のある見応えたっぷりのストーリーになっていますので、ぜひ木曜の夜を楽しみにしていてください」とメッセージを寄せた。
木曜ドラマ『アナログナース～デジタルってなんなんだよ!?～』は、テレビ朝日系にて10月22日より毎秋木曜21時放送（初回6分拡大スペシャル）。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■松下奈緒（那須田 灯・役）
--オファーを受けた際の率直なお気持ちをお聞かせください。
とてもうれしかったです！ 5年前に『ドクターX』にゲストで呼んでいただいた時に生まれたキャラクターを今回、深く掘り下げていただけるということで、私もまだ知らない灯に出会えることが楽しみですし、スタッフの皆さんとも再会できることもとても楽しみです。
--脚本を読んだ感想を教えてください。また、那須田灯をどう演じていきたいですか？ 役の魅力と併せて教えてください。
中園さんの脚本は、“女性ヒーロー”が世の中の問題にうまく切り込んでいく姿が巧みに描かれていて、誰も声を大にして言えなかった思いも、灯というキャラクターを通して強く感じられました。灯は自分のマイルールのもと“アナログ”で突き進みますが、そこに揺るがないものが必ずあるので、そういう生き方ってかっこいいなと思いながら読み進めています。シンプルに那須田灯が私は好きです！
--『ドクターX』シーズン７にゲストとして登場して以来5年ぶりに、主人公として灯を演じられますが、楽しみにしていることはありますか？
手術シーンは楽しみでもあり、ちょっと不安でもあります。『ドクターX』の際もかなり医療練習しましたし、大門先生とコンビを組んでいたので、機械出しの練習も一緒にさせていただきました。とても緊張しましたが、オペ看を演じる責任の大きさやフリーランス看護師の置かれた状況など意識が芽生えましたし、その時の気持ちを今もすごく覚えています。そんな手術シーンにまた挑めるのは、不安もありつつとても楽しみです。
また、『ドクターX』の1話分だけでは語り尽くせなかった灯という人物について、今作では脚本が進むごとにどんどん膨らんで立体的になっていきます。最初に抱いた灯の印象を大事にしながら、これから那須田灯という人生を一生懸命に生きていこうと思っています。
--デジタル化が進む便利な世の中で、考えることや五感を使う大切さも描かれる本作。その中で灯が訴える「人間はアナログです」というメッセージを松下さんはどう受け止めていますか？
「なるほどな」と思いました。完璧な人間じゃないからこそチャーミングに見えたり、人間味があるからこそいいなと感じたりすると思いますし、同時にAIに頼ることは便利であっても使い方を間違えると怖さもあります。この便利な時代に、アナログで生き、昔の古き良きものを愛する灯を通して、血が通った体温を感じられることの良さを、見てくださる方にもちょっと感じていただけるといいなと思います。実は私自身もアナログ派で、結局手書きに戻ったり、脚本も本で読みたいので…。自分で苦労して何か答えを見つけ出すということが、何かに繋がっていくのかなと思っています。
--視聴者の皆様にメッセージをお願いします。
アナログVSデジタル…これはもう、この時代、そしてこの先の未来もずっと対立していくものなのかもしれません。それぞれの良さがある中で、医療という人の命を預かる現場で、何が正しくて何が真実なのか？ 灯を通して考えるきっかけになればいいなと思います。とても緩急のある見応えたっぷりのストーリーになっていますので、ぜひ木曜の夜を楽しみにしていてください。
■中園ミホ（脚本）
那須田灯は『ドクターＸ』のゲストとして登場した時から反響が大きく、再び、松下奈緒さんに演じていただけることに、胸を高鳴らせています。
ある80代の女性が店員や他のお客さんに迷惑をかけまいと一念発起し、紙の入門書をめくりながら必死にタッチ決済の使い方を勉強されたそうです。そして緊張しながらコンビニのレジでスマホを差し出したものの、運悪く充電が切れていて買い物ができず、家へトボトボ引き返す途中に涙があふれた……。そのお話を聞いて、『アナログナース』の企画を思いつきました。
世の中はおそろしいぼどのスピードでデジタル化が進み、便利になっていきます。しかし、取り残されていく人たちの不安や切なさは、AIにはわからないでしょう。
医療の現場もデジタル化が急速に浸透していますが、もし自分の命までデジタルに一括管理されるような病院があるとしたら、私ならかかりたくありません。患者の顔をしっかり見つめ、不安な時にはそっと手を握ってくれる。心細い患者の気持ちに寄り添える那須田灯のような看護師さんが、どこかにいてほしいと願わずにいられません。
なぜなら、人間はアナログだからです。
■秋山貴人（プロデューサー）
いま、「AI」の二文字を聞かない日はありません。
そんな大AI時代のど真ん中に、スマホの代わりに公衆電話を使い、電気がない状況でも、必ず命を救うナースが誕生します！
紡ぐのは、数々の人気医療ドラマを世に送り出してきた中園ミホさんによる、まったく新しい物語。
進化についていくのが正しいのか、古いままではダメなのか？
AIが進化すればするほど、逆に際立っていく“人間にしかできないこと”とはなにか？
時代のモヤモヤを、松下奈緒さん演じる看護師・那須田灯が、痛快に晴らします。
アナログナース、ご期待ください！