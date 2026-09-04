「日本サッカー界が悲痛な叫び」まさか！“アジア１位”の日本代表ボランチ、プレミア移籍消滅に韓国メディアも唖然「想像を超えた」「期待した大型移籍は起こらず」
移籍市場最終日の９月１日、マインツの佐野海舟はプレミアリーグのクリスタル・パレスへの移籍が取り沙汰された。
だが、現地メディアによれば、パレスからの3000万ユーロ（約55億円）のオファーをマインツが拒否。イングランド行きは実現しなかった。
この一報に韓国メディアも反応。『スポーツ朝鮮』は「日本サッカー界が悲痛な叫び。『アジアNo.1』キム・ミンジェの移籍金も遠く及ばない。大型移籍は破談。マインツ残留へ」と見出しを打ち、「日本サッカーファンが期待していた大型移籍は起こらなかった」と伝えた。
「マインツが設定した移籍金は想像を超えた。なんと6000万ユーロ（110億円）を要求したのだ。単純な高額移籍を超え、アジア人選手の移籍市場の歴史まで新たに塗り変える金額だった。現在、アジア人選手の移籍金記録はキム・ミンジェがバイエルンに移籍した時にマークした5000万ユーロだ。サノに設定された6000万ユーロは、この記録よりもはるかに高かった」
同メディアは「それでも最近移籍市場で優れた守備型MFが多くないため、イングランドプレミアリーグのビッグクラブらがサノ獲得のために飛び込むと予想された。現実は違った。高すぎる移籍金が足を引っ張ってしまった」と続けた。
現在の市場価値は、アジア１位タイの5000万ユーロを誇る日本人ボランチが残留するという結果に、愕然としているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「マジかよ」「涙が止まらない」月曜深夜、サッカー界に飛び込んできた“電撃発表”にネット騒然！「うそやろ」「ついにこの日が来てしまったか」
だが、現地メディアによれば、パレスからの3000万ユーロ（約55億円）のオファーをマインツが拒否。イングランド行きは実現しなかった。
この一報に韓国メディアも反応。『スポーツ朝鮮』は「日本サッカー界が悲痛な叫び。『アジアNo.1』キム・ミンジェの移籍金も遠く及ばない。大型移籍は破談。マインツ残留へ」と見出しを打ち、「日本サッカーファンが期待していた大型移籍は起こらなかった」と伝えた。
同メディアは「それでも最近移籍市場で優れた守備型MFが多くないため、イングランドプレミアリーグのビッグクラブらがサノ獲得のために飛び込むと予想された。現実は違った。高すぎる移籍金が足を引っ張ってしまった」と続けた。
現在の市場価値は、アジア１位タイの5000万ユーロを誇る日本人ボランチが残留するという結果に、愕然としているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「マジかよ」「涙が止まらない」月曜深夜、サッカー界に飛び込んできた“電撃発表”にネット騒然！「うそやろ」「ついにこの日が来てしまったか」