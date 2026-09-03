今回紹介するのは、Threadsに投稿された、箱好き猫のひとコマ。「いつからハマーになったのよ」という投稿主さんのツッコミとともに紹介されていたのは、ラジコンカーの箱にすっぽりと収まる猫ちゃんの姿だったようです。

いったいどうしてこんなことになったのでしょうか。この投稿はThreadsで表示14万回を記録するなど、大きな反響を呼びました。

【写真：ラジコンカーの箱を見たら→中にいたのは……『まさかの光景』】

ラジコンカーの箱にすっぽり収まる三毛猫

今回、Threadsに投稿したのは「YUMI.A」さん。

投稿では、ラジコンカー「ハマーH2」の透明な箱の中に体を丸めて収まり、窓越しにこちらをじっと見つめる猫ちゃんの姿が。

まるで猫ちゃん自身がラジコンカーになったかのような光景だったそうです。「箱が好きなのはいいんだけどねぇ」と、投稿主さんも、微妙な戸惑いをにじませていたのだとか。

語呂合わせで盛り上がるコメント欄

そんな猫ちゃんの姿を見たThreadsユーザーたちからは、「ハニャーですねぇ」「ハミャーです」「nyammer」「めっちゃ吹いた、失礼ながらよく入ったね」「お外も見えるし最高やね」などの声が多く寄せられていました。「ハマー」と鳴き声を掛け合わせた言葉遊びが次々と飛び出し、コメント欄はちょっとした駄洒落大会のような盛り上がりを見せていたようです。

他にも同じようにラジコンカーや玩具系の箱などに収まる猫たちの写真がチラホラ。もしかすると猫界のトレンド…なのかもしれませんね。

猫にとって、狭い箱にぴったり収まることは安心感につながるとよく言われます。とはいえ、まさかラジコンカーの箱にまでフィットしてしまうとは、投稿主さんも予想していなかったはず。これからも、猫ちゃんの箱選びのセンスに注目が集まりそうです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「YUMI.A」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。