保育園や仕事へ出かける前の朝は、身支度や朝食などに追われ、あわただしくなりがちです。しかし、ある家族の朝は、少し様子が違いました。



【動画】毎朝、息子と旦那は「ジャンボリミッキー！」全力ダンス

テレビから流れるディズニーの子ども向けダンスプログラム「ジャンボリミッキー！」に合わせ、元気いっぱいに踊っている男の子。その隣では、父親が本家とはかなり異なる“オリジナルダンス”を全力で披露しています。



「朝は基本的に真顔な私に比べて、こいつらは毎日すごすぎる（笑）」



そんな言葉とともにInstagramへ投稿された動画が、多くの人を笑顔にしました。



投稿したのは、家族とのにぎやかな日常を発信している「ゴリラ旦那」さん（@goriradanna）です。



運動会の練習が毎朝の恒例に

動画に映っている男の子は、撮影当時5歳。現在は6歳になりました。



これから保育園へ向かう息子さんと、仕事へ出かける前の旦那さん。時間が限られているにもかかわらず、2人はテレビの前で夢中になって踊っています。毎朝の恒例になったきっかけは、息子さんの運動会でした。



「もともと、息子の運動会のために練習を始めました。それが恒例になりました！」



運動会に向けて始めたダンスが、いつしか父子の日課に。出かける直前まで、2人で体を動かすようになったといいます。



一方、その様子を撮影している妻は、楽しそうな2人とは対照的に「朝は基本的に真顔」なのだそう。



あわただしい朝に2人が全力で踊っている姿を見て、驚いたり困ったりしないのでしょうか。



「踊っていなくても日常的に大騒ぎしているので、本当に当たり前の景色として見ていました（笑）」



妻にとっては、これも見慣れたわが家の朝。動画から伝わる圧倒的なにぎやかさも、家族にとってはごく普通の日常だったようです。



息子は本家、父は「ジャンボリ自由形」

動画をよく見ると、息子さんはテレビの振り付けに合わせて、しっかりとダンスを踊っています。



その一方で、隣にいる旦那さんの動きは、かなり自由です。頭に着けるものを変えながら、腕や足を大きく動かし、全身で楽しさを表現しています。



投稿には「ジャンボリ自由形」というハッシュタグが添えられていますが、旦那さんのダンスはアドリブなのでしょうか。



「息子はしっかり本家のダンスを踊っていますが、旦那は本家のダンスをそもそも覚えていません。オリジナルダンスを、納得いくまで踊っています」



本家の振り付けを知らないまま、独自の踊りを追求している旦那さん。妻は、その姿を冷静に見守っています。



「またやってるな、という感じです（笑）」



父親の自由なダンスに惑わされることなく、本来の振り付けを踊る息子さん。ときには、息子さんの方が冷静になることもあるそうです。



印象的なのが、投稿者のアカウント名でもある「ゴリラ旦那」という呼び名です。体格やダンスの動きが由来かと思いきや、理由は普段の食事風景にありました。



「食事をするときに、ウホウホ言いながらご飯を食べるからです！」



踊っているときだけでなく、食事中も家族を楽しませている旦那さん。朝から全力で踊る姿を見ていると、「ゴリラ旦那」という愛称にも思わず納得してしまいます。



休みの日は朝8時から庭のプールへ

父子は、普段からとても仲良しです。



「めちゃくちゃ仲良しで、大騒ぎしています。息子の方が冷静なときがあります」



休日には庭に大きなプールを出し、朝8時ごろから一緒に遊ぶことも。しかも、少し水遊びを楽しむ程度ではなく、半日ほど遊び続けるそうです。



「旦那の方が騒いでいます（笑）」



息子さんを遊ばせてあげているというより、旦那さん自身が誰よりも楽しんでいる様子。動画で見せた全力のダンスは、特別なサービスではなく、日ごろの2人の関係そのものなのでしょう。



「パパもただ遊びたいだけ？」と反響

投稿には、「それぞれしゃべらないで踊るのが面白い」「パパ全力で遊んであげててスゴイ。それともパパもただ遊びたいだけ？」「頭につけてるのが3回変わってますね」「仕事前からぐったりしてる顔想像した」など、多くのコメントが寄せられました。



また、「朝からこんな元気に動けるのがうらやましい」「奥様の『ハチマキ野郎』がツボ」と、父子だけでなく、真顔で撮影しながら鋭い言葉を添える妻に注目する人もいました。



運動会の練習から始まり、今では毎朝の恒例となった父子のダンス。息子さんは本家の振り付けを忠実に踊り、その横で旦那さんは納得するまで独自のダンスを披露します。



にぎやかな2人を「またやってるな」と見守る妻も含め、家族の仲の良さが伝わる朝の光景。保育園や仕事へ出かける前から全力で楽しむ父子の姿が、多くの人に元気と笑いを届けました。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）