11歳・小学6年生の河上恵蒔、X Games男子史上最年少の金メダリストに 5つ目のギネス記録「『挑戦』を大切に自分らしく成長していきます」
小学6年生のスケーター・河上恵蒔（11）が、2026年7月4日に千葉・幕張メッセで開催された「X Games Chiba 2026」で金メダルを獲得し、「エックスゲームズ最年少金メダリスト（男子）｜Youngest X Games gold medallist (male)」としてギネス世界記録に認定された。今回で5つ目のギネス世界記録となる。
【全身ショット】かっこいい！スケートボードを手にする堀米雄斗選手
11歳での優勝は、夏季・冬季を通じたX Games史上最年少の男子金メダリストとなる記録。大会では高難度トリックの「ボディバリアル 900」や「720からフェイキー720」を成功させ、金メダルを獲得した。
河上は2024年、アメリカで開催された「X Games Ventura 2024」に9歳9ヶ月で出場し、男子最年少出場記録を更新。その後、2025年の「X Games Salt Lake City 2025」では、スケートボード男子バートで10歳293日で銅メダルを獲得し、「Youngest X Games medallist (male)（最年少X Gamesメダリスト〈男性〉）」としてギネス世界記録に認定された。
さらに2026年6月27日（現地時間）には、アメリカ・カリフォルニア州サクラメントで開催された「X Games Sacramento 2026」の「MOONPAY MEN'S SKATEBOARD VERT BEST TRICK」で銅メダルを獲得。世界のトップライダーを相手に実績を重ねてきた。
今回の金メダル獲得とギネス世界記録認定を受け、河上は自身のInstagramで「夢だった X Gamesで金メダルを獲得できたことに加えて、もう一つ大きな夢が叶いました。このような記録を残すことができて、本当に嬉しいです！」と喜びをつづった。
続けて「ここまで支えてくださったスポンサーの皆様、友達、家族、そしていつも応援してくださる皆様、本当にありがとうございます」と感謝を伝え、「これからも感謝の気持ちを忘れず、『挑戦』を大切に、自分らしく成長していきます」と今後への意気込みを示した。
河上がこれまでに認定されたギネス世界記録は、今回の「エックスゲームズ最年少金メダリスト（男子）」を含めて5つ。2024年5月22日に「1分間にスケートボードでバックサイド540を行った最多数」で13回、同年6月15日に「大会においてスケートボード『900』を連続で行った最多回数（男子）」で3回を記録した。
また、2024年6月28日に「エックスゲームズ最年少出場選手（男子）」として9歳294日、2025年6月28日（現地）に「最年少X Gamesメダリスト（男性）」として10歳293日の記録がそれぞれ認定されている。
【全身ショット】かっこいい！スケートボードを手にする堀米雄斗選手
11歳での優勝は、夏季・冬季を通じたX Games史上最年少の男子金メダリストとなる記録。大会では高難度トリックの「ボディバリアル 900」や「720からフェイキー720」を成功させ、金メダルを獲得した。
さらに2026年6月27日（現地時間）には、アメリカ・カリフォルニア州サクラメントで開催された「X Games Sacramento 2026」の「MOONPAY MEN'S SKATEBOARD VERT BEST TRICK」で銅メダルを獲得。世界のトップライダーを相手に実績を重ねてきた。
今回の金メダル獲得とギネス世界記録認定を受け、河上は自身のInstagramで「夢だった X Gamesで金メダルを獲得できたことに加えて、もう一つ大きな夢が叶いました。このような記録を残すことができて、本当に嬉しいです！」と喜びをつづった。
続けて「ここまで支えてくださったスポンサーの皆様、友達、家族、そしていつも応援してくださる皆様、本当にありがとうございます」と感謝を伝え、「これからも感謝の気持ちを忘れず、『挑戦』を大切に、自分らしく成長していきます」と今後への意気込みを示した。
河上がこれまでに認定されたギネス世界記録は、今回の「エックスゲームズ最年少金メダリスト（男子）」を含めて5つ。2024年5月22日に「1分間にスケートボードでバックサイド540を行った最多数」で13回、同年6月15日に「大会においてスケートボード『900』を連続で行った最多回数（男子）」で3回を記録した。
また、2024年6月28日に「エックスゲームズ最年少出場選手（男子）」として9歳294日、2025年6月28日（現地）に「最年少X Gamesメダリスト（男性）」として10歳293日の記録がそれぞれ認定されている。