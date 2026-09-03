TVアニメ『日本三國』続編制作決定！ 成長した三角青輝登場のスペシャル映像解禁
4～6月に放送・配信されたテレビアニメ『日本三國』の続編の制作が決定。成長した主人公・三角青輝が登場するスペシャル映像、原作者・松木いっかのコメントが到着した。
【動画】成長した主人公・三角青輝の姿『日本三國』スペシャル映像
原作は、小学館のコミックアプリ「マンガワン」／WEBコミックサイト「裏サンデー」で連載中の『日本三國』（著：松木いっか）。核大戦、天災、悪政などから革命が起こり、文明が崩壊した近未来の日本。3つの国に分裂し、再び戦国時代と化した日本の再統一を目指す青年・三角青輝（みすみ・あおてる）の活躍を描いた物語だ。
Amazon MGMスタジオが共同製作として参画したアニメの放送・配信が今年4月に開始されると、100万部だった原作コミックスの累計発行部数が、わずか1ヵ月で200万部を突破する大ヒットを記録。さらに、4月にPrime Videoで配信開始した新作アニメシリーズの中で視聴者数No.1（※4月の配信開始後、1ヵ月間の国内の視聴者数）を記録。また、世界中のPrime Videoを対象としたランキングであるグローバルTOP10に入るなど快挙を成し遂げた。
9月3日に開催されたPrime Videoの新作ラインアップ発表会にて、テレビアニメ『日本三國』の続編制作が発表。
あわせて公開されたスペシャル映像は、泰平の世を志すキッカケとなる東町小紀との会話から始まり、聖夷滅亡までの歴史の名場面がダイジェストで展開していく。その後、初披露となる続編の成長した主人公・三角青輝が登場。泰平の世を見据え、再び決意を強固にする様子が感じ取れる映像となっている。
原作者の松木いっかは「アニメ『日本三國』続編の制作を、心より嬉しく思います。初めのシリーズで静かに灯された火種は、やがて時代を焦がす炎となり、人々の運命を大きく揺り動かしていきます。原作に記された歴史が、映像ならではの解釈と表現を得て、いかなる景色を描き出すのか。原作者である私も、一人の視聴者として、その行く末を楽しみにしています」と期待のコメントを寄せている。
【動画】成長した主人公・三角青輝の姿『日本三國』スペシャル映像
原作は、小学館のコミックアプリ「マンガワン」／WEBコミックサイト「裏サンデー」で連載中の『日本三國』（著：松木いっか）。核大戦、天災、悪政などから革命が起こり、文明が崩壊した近未来の日本。3つの国に分裂し、再び戦国時代と化した日本の再統一を目指す青年・三角青輝（みすみ・あおてる）の活躍を描いた物語だ。
9月3日に開催されたPrime Videoの新作ラインアップ発表会にて、テレビアニメ『日本三國』の続編制作が発表。
あわせて公開されたスペシャル映像は、泰平の世を志すキッカケとなる東町小紀との会話から始まり、聖夷滅亡までの歴史の名場面がダイジェストで展開していく。その後、初披露となる続編の成長した主人公・三角青輝が登場。泰平の世を見据え、再び決意を強固にする様子が感じ取れる映像となっている。
原作者の松木いっかは「アニメ『日本三國』続編の制作を、心より嬉しく思います。初めのシリーズで静かに灯された火種は、やがて時代を焦がす炎となり、人々の運命を大きく揺り動かしていきます。原作に記された歴史が、映像ならではの解釈と表現を得て、いかなる景色を描き出すのか。原作者である私も、一人の視聴者として、その行く末を楽しみにしています」と期待のコメントを寄せている。