右足で頭をかく「珍珍」。（７月４日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）

【新華社成都9月3日】中国四川省のパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地で、米国から返還されたパンダ「珍珍（ジェンジェン）」が右足を上げて頭をかくしぐさを見せた。