【サッカー】日本代表11月にブラジル代表と再戦決定 森保監督「この機会を最大限有意義なものとしたい」 シンガポール開催の国際大会に参加
日本サッカー協会(JFA)は3日、サッカー男子日本代表が、11月13日(金)から17日(火)にかけて開催される国際サッカー大会「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」に参加することを発表しました。それによりブラジル代表と対戦することも決定しました。
JFAは公式サイトで今回の国際大会参加を報告。「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」はシンガポールナショナルスタジアム（シンガポール）で行われ、日本代表のほかに、シンガポール代表、パラグアイ代表、ブラジル代表が参加します。
日本代表は11月14日にブラジル代表と対戦。17日にパラグアイ代表との試合に臨み、シンガポール代表とは対戦しないスケジュールとなっています。森保一監督は、公式サイトを通じてコメントを出し「9月、10月の日本国内での活動に続き、11月も南米の強豪国と対戦できることを嬉しく思います。言うまでもなく、パラグアイ、ブラジルは先のFIFAワールドカップにおいて我々よりも高い順位の結果を残したチームです。毎回の活動で自分たちの現在地から前進し続け、来年1月に控えるAFCアジアカップで最高のパフォーマンスを発揮するために、この機会を最大限有意義なものとしたいです。ワールドカップにおいてはシンガポールをはじめ、アジア各国でたくさんの方が日本代表を応援してくださったと聞きます。そのようなサッカーに熱い国での大会に臨めることに感謝するとともに、協賛してくださったみずほフィナンシャルグループの皆様にも厚く御礼申し上げます」と思いをつづっています。