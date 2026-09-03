日本サッカー協会(JFA)は3日、サッカー男子日本代表が、11月13日(金)から17日(火)にかけて開催される国際サッカー大会「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」に参加することを発表しました。それによりブラジル代表と対戦することも決定しました。

JFAは公式サイトで今回の国際大会参加を報告。「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」はシンガポールナショナルスタジアム（シンガポール）で行われ、日本代表のほかに、シンガポール代表、パラグアイ代表、ブラジル代表が参加します。

日本代表は11月14日にブラジル代表と対戦。17日にパラグアイ代表との試合に臨み、シンガポール代表とは対戦しないスケジュールとなっています。