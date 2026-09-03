リールに移籍

海外サッカー、フランス1部リールは日本時間1日、日本代表FW上田綺世の獲得を発表した。加入したばかりの上田の面倒を見る超大物の姿に、日本のファンから驚きの声が上がっている。

青と赤の練習着を着て、上田を引率するようにグラウンドへ現れたのは元フランス代表で、2018年のワールドカップ優勝メンバーでもあるオリヴィエ・ジルーだ。「オリヴィエ、新しい相棒かい？」「ああ。フランス語を教えてあげているんだ。彼（上田）はフランス語を勉強しているんだよ」とやり取りする姿をリールの公式インスタグラムが同2日に公開すると、日本のファンからコメントが並んだ。

「フェイエの時は渡辺選手来るまで溶け込めなかったってきいてたから、これは嬉しい」

「こりゃめちゃくちゃ興奮するわ ジルーと話してるんだもん」

「フランスのレジェンドと綺世はなんか嬉しい」

上田は2023年からオランダのフェイエノールトでプレーし、昨季は25ゴールで得点王に輝いた。日本代表としても今年のW杯北中米大会で2得点している。



（THE ANSWER編集部）