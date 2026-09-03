内野聖陽、「検察をなめるな！」に反撃 えん罪の実話をもとにした映画『負けへんで』予告編公開
俳優の内野聖陽が主演する映画『負けへんで』（11月13日公開）の予告編と場面写真が解禁された。「消えた30億円」をめぐり、身に覚えのない罪で逮捕された不動産会社社長が、完全無罪を勝ち取るために巨大な権力へ立ち向かう姿を映し出している。
【動画】映画『負けへんで』予告編
本作は、2019年に大阪の不動産デベロッパー社長・山岸忍氏の身に起きた事件を、山岸氏本人がつづった同名著書（文春文庫）をもとに映画化。『超高速！参勤交代』『空飛ぶタイヤ』『シャイロックの子供たち』などを手がけた本木克英監督が、実際の事件を痛快な逆襲エンターテインメントとして描く。
無実の罪で逮捕され、地位も名誉も、自ら築き上げた会社さえも失う主人公・藤堂繁を内野が演じる。藤堂を追い詰める検事・鈴鳴通子役で松本若菜、藤堂の無実を信じて支え続ける君塚大作役で北村一輝が出演。竜星涼、石丸幹二、藤本隆宏が藤堂と共に戦う弁護士チームに扮し、美村里江が藤堂の恋人・美奈を演じる。
予告編は、藤堂が突然逮捕され、すべてを奪われる場面から始まる。「消えた30億円」をめぐり、取り調べ室で身に覚えのない横領容疑を突きつけられ、長期の勾留によって極限状態へと追い込まれていく。
検事の鈴鳴は当初の親しげな態度から一転、冷たい視線を藤堂に向ける。「敵は検察の闇」というコピーとともに、「検察をなめるな！」「私たちの言う通りにしたらいい」「人の人生狂わせる権力持ってるから」と、検事たちが取り調べ室で放つ言葉も収められた。
起訴されれば99.9％以上が有罪となる日本の刑事裁判。圧倒的に不利な状況に置かれた藤堂のもとに、君塚をはじめ、証人尋問のプロや頭脳明晰な弁護士らが集結する。それぞれの強みを生かし、“完全無罪”を目指して検察との攻防に挑む姿が展開される。
孤立していた藤堂が仲間を得て反撃へ向かう一方、美奈から届いた手紙を読み、涙を流しながら覚悟を決める姿も。巨大な権力に挑む藤堂と弁護士チームによる逆転劇の幕開けを予感させる映像となっている。
あわせて解禁された場面写真は3点。法廷の被告人席で万感の表情を浮かべる藤堂、厳しい面持ちで裁判に臨む藤堂と弁護士チーム、藤堂を前に不敵な笑みを見せる鈴鳴の姿が切り取られている。
【動画】映画『負けへんで』予告編
本作は、2019年に大阪の不動産デベロッパー社長・山岸忍氏の身に起きた事件を、山岸氏本人がつづった同名著書（文春文庫）をもとに映画化。『超高速！参勤交代』『空飛ぶタイヤ』『シャイロックの子供たち』などを手がけた本木克英監督が、実際の事件を痛快な逆襲エンターテインメントとして描く。
予告編は、藤堂が突然逮捕され、すべてを奪われる場面から始まる。「消えた30億円」をめぐり、取り調べ室で身に覚えのない横領容疑を突きつけられ、長期の勾留によって極限状態へと追い込まれていく。
検事の鈴鳴は当初の親しげな態度から一転、冷たい視線を藤堂に向ける。「敵は検察の闇」というコピーとともに、「検察をなめるな！」「私たちの言う通りにしたらいい」「人の人生狂わせる権力持ってるから」と、検事たちが取り調べ室で放つ言葉も収められた。
起訴されれば99.9％以上が有罪となる日本の刑事裁判。圧倒的に不利な状況に置かれた藤堂のもとに、君塚をはじめ、証人尋問のプロや頭脳明晰な弁護士らが集結する。それぞれの強みを生かし、“完全無罪”を目指して検察との攻防に挑む姿が展開される。
孤立していた藤堂が仲間を得て反撃へ向かう一方、美奈から届いた手紙を読み、涙を流しながら覚悟を決める姿も。巨大な権力に挑む藤堂と弁護士チームによる逆転劇の幕開けを予感させる映像となっている。
あわせて解禁された場面写真は3点。法廷の被告人席で万感の表情を浮かべる藤堂、厳しい面持ちで裁判に臨む藤堂と弁護士チーム、藤堂を前に不敵な笑みを見せる鈴鳴の姿が切り取られている。