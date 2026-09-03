“グラビア界の超新星”南あみ、不知火舞コスプレ＆ハイレグ衣装に絶賛殺到
グラビアアイドル、コスプレイヤーの南あみが2日、自身のInstagramを更新し、人気格闘ゲーム「King of Fighters’98」から派生したブラウザゲームの公式コスプレイヤーに就任したことを報告。人気キャラ・不知火舞のコスプレを披露し、ファンから祝福の声が上がっている。
【写真】南あみが「スタイル抜群」 不知火舞ほか美しすぎるコスプレショット
ブラウザーゲーム「King of Fighters’98 Infinite Fighting」は、好きなファイター6人でドリームチームを編成し、全国のプレイヤーとの戦いや仲間との共闘を楽しめる、6vs6ターン制カードデッキRPGだ。
南は同作の公式コスプレイヤーに就任したと報告し、「これから不知火舞のコスプレを通して、作品の魅力をたくさんお届けしていきます」「今後の活動もぜひ楽しみにしていてください」と呼びかけ、真っ赤な装束と扇子がトレードマークの登場キャラクター、不知火舞に扮したコスプレを披露している。
ハイレグの脚を上げたポーズをとる南の姿に、コメント欄には「スタイル良くsexyで美脚の美尻の良い太ももでたまらん」「超絶最高に可愛い」「超別嬪さん」「かっこいい」「凄い」といった声が寄せられている。
■南あみ（みなみ あみ）
9月7日生まれ。東京都出身。高身長と童顔の「ギャップ萌え」を武器にグラビア界の超新星と称される。インスタグラムでは、度々かわいすぎるグラビアのオフショットなどを公開している。
引用：「南あみ」Instagram（@amichan0907）
【写真】南あみが「スタイル抜群」 不知火舞ほか美しすぎるコスプレショット
ブラウザーゲーム「King of Fighters’98 Infinite Fighting」は、好きなファイター6人でドリームチームを編成し、全国のプレイヤーとの戦いや仲間との共闘を楽しめる、6vs6ターン制カードデッキRPGだ。
ハイレグの脚を上げたポーズをとる南の姿に、コメント欄には「スタイル良くsexyで美脚の美尻の良い太ももでたまらん」「超絶最高に可愛い」「超別嬪さん」「かっこいい」「凄い」といった声が寄せられている。
■南あみ（みなみ あみ）
9月7日生まれ。東京都出身。高身長と童顔の「ギャップ萌え」を武器にグラビア界の超新星と称される。インスタグラムでは、度々かわいすぎるグラビアのオフショットなどを公開している。
引用：「南あみ」Instagram（@amichan0907）