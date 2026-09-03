『VIVANT』“ドラム”富栄ドラム、角界レジェンドと遭遇「久しぶりにお会いできて嬉しかったです！」
日曜劇場『VIVANT』でドラム役を演じる富栄ドラムが2日、自身のInstagramを更新し、仕事へ向かう飛行機内で偶然遭遇した角界のレジェンドとの2ショットを公開した。
【写真】第13話衝撃のラスト ショックを受けるドラム・・・目には涙が
富栄は「第68代横綱・朝青龍関と」「仕事で海外へ向かう際、偶然同じ飛行機に」とつづりながら、朝青龍との2ショットを公開している。富栄は「現役時代は約2年間、土俵を共にしていて、横綱引退後も僕が日馬富士関の付き人をしていたこともあり、プライベートでも何度かご一緒させていただき、可愛がっていただいていました」と元々、ゆかりがあることを説明し、「今回も『活躍見てるよ、頑張ってね』と声をかけてくださり、一緒に写真を撮っていただきました」と、朝青龍も『VIVANT』を見ているとのこと。
「久しぶりにお会いできて嬉しかったです！」「ありがとうございました」と喜ぶ富栄の投稿にコメント欄には「活躍の場は変わったけど見て頂ける立場になれてよかったですね」「お顔がキンチョーしてますよ」「偶然ですね」「大先輩とのショットいいですね」といったコメントのほか、「日馬富士の付き人やってたなんてすぎょい」と、驚く声も寄せられている。
引用：「富栄ドラム」Instagram（＠tomisakae）
【写真】第13話衝撃のラスト ショックを受けるドラム・・・目には涙が
富栄は「第68代横綱・朝青龍関と」「仕事で海外へ向かう際、偶然同じ飛行機に」とつづりながら、朝青龍との2ショットを公開している。富栄は「現役時代は約2年間、土俵を共にしていて、横綱引退後も僕が日馬富士関の付き人をしていたこともあり、プライベートでも何度かご一緒させていただき、可愛がっていただいていました」と元々、ゆかりがあることを説明し、「今回も『活躍見てるよ、頑張ってね』と声をかけてくださり、一緒に写真を撮っていただきました」と、朝青龍も『VIVANT』を見ているとのこと。
引用：「富栄ドラム」Instagram（＠tomisakae）