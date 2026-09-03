「ものすごい補強だ」「テンション上がる」中村敬斗の電撃加入に名門リヨンのファンが歓喜！「15点決められる」「スーパースターみたいにハンサムだな」
リーグ・アンの名門リヨンは現地９月２日、２部のスタッド・ドゥ・ランスから日本代表MFの中村敬斗を完全移籍で獲得。2030年までの４年契約を締結した。
退団したマリック・フォファナの穴を埋める26歳アタッカーを土壇場で補強でき、現地のファンも概ね満足しているようだ。
SNS上では以下のような声が上がった。
「ものすごい補強だ」
「めっちゃワクワクしてる。今シーズンのいいサプライズになる気がする」
「スーパースターみたいにハンサムだな」
「素晴らしい選手が加わった！」
「俺は信じてるよ。リーグ・アンで１シーズンに15ゴールを決められる選手だ」
「君を批判する奴を黙らせてやれ」
「彼は10-15ゴールを決めるよ、信じてる！」
「この新入りでめっちゃテンション上がってるよ」
「俺はこの移籍に興奮したぜ」
一昨シーズンにはフランス１部で二桁得点をマークしているだけに、その決定力に期待が高まっているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】中村敬斗がリヨンユニで登場！クラブが公開したウェルカムムービー
退団したマリック・フォファナの穴を埋める26歳アタッカーを土壇場で補強でき、現地のファンも概ね満足しているようだ。
SNS上では以下のような声が上がった。
「ものすごい補強だ」
「めっちゃワクワクしてる。今シーズンのいいサプライズになる気がする」
「スーパースターみたいにハンサムだな」
「素晴らしい選手が加わった！」
「俺は信じてるよ。リーグ・アンで１シーズンに15ゴールを決められる選手だ」
「君を批判する奴を黙らせてやれ」
「彼は10-15ゴールを決めるよ、信じてる！」
「この新入りでめっちゃテンション上がってるよ」
「俺はこの移籍に興奮したぜ」
一昨シーズンにはフランス１部で二桁得点をマークしているだけに、その決定力に期待が高まっているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】中村敬斗がリヨンユニで登場！クラブが公開したウェルカムムービー