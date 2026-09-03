インスタグラムで公開

サッカー元なでしこジャパン（女子日本代表）の澤穂希さんが自身のインスタグラムを更新。アルゼンチン代表からの引退を発表したリオネル・メッシとの過去の2ショット写真を公開して惜別のメッセージを送ると、ファンから反響が相次いでいる。

澤さんは「メッシ選手の代表引退は、非常に衝撃的なニュースでした」と書き出すと、「長年にわたりアルゼンチン代表を背負い、世界中のサッカーファンに夢と感動を与え続けてきた姿を思うと、寂しさを感じずにはいられません。数えきれないほどの歓喜と感動を世界中に届けてくれたことに、心から敬意を表します」と、代表引退を惜しんだ。

澤さんは、2011年のFIFA女子最優秀選手賞（バロンドール）を受賞。メッシも同年に男子の同賞に選ばれており、12年に行われた表彰式では共演を果たした。投稿にはその際の2ショット写真を添えた。

この時の事を「『史上最高』と呼ばれるにふさわしい選手であり、ひとりのサッカー選手として、ひとりの人間として、その歩みは永遠に語り継がれるでしょう。そのメッシ選手の隣に立つことができた事は一生の宝物です」と振り返った澤さん。「世界最高峰の選手と同じ舞台に立ち、その瞬間を共有できたことを、とても嬉しく、光栄に思っています」と結んだ投稿にはファンからコメントが殺到した。

「お二人とも最高の選手 ステキな写真をありがとうございます」

「澤さんも世界最高峰の選手です。日本人として誇りに思っております」

「私にとって、澤さんの引退も同じぐらい衝撃で悲しかったです」

「素敵なshotです」

「サッカー界のレジェンド」

「お二人とも世界のスーパースター」

「さすが澤さん」

「最高のツーショットですね」

日本人初のバロンドール獲得で、世界のスターと肩を並べた澤さんを称賛する声が相次いでいた。



（THE ANSWER編集部）