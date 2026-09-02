「給料払ってると思うとゲロ出そう」時代錯誤な“超体育会系企業”にヒモ夫が潜入！
ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season6』#8が1日、放送された。#8では、妻である元AKB48メンバーで実業家の川崎希を悩ませるヒモ夫の“アレク”こと、タレントのアレクサンダーが、時代に逆行する超体育会系企業として注目を集める「グローバルパートナーズ株式会社・通称“ゾス”」に潜入。“ヒモ夫卒業”を目指し、採用試験に挑戦した。
【写真】時代錯誤な“超体育会系企業”
朝礼が始まると、「謙虚で素直な気持ちをもって行動すべし！」「日本中にゾスを広めていくぞ！」などと社員全員で叫びながら机をバシバシ叩くなど、異次元のテンションに圧倒され呆然とするアレク。さらに、社内の日常として「こっち見ろよおい！」「お前なんかバカだから、給料払ってると思うとゲロが出そう」といった強烈な叱咤激励が飛び交う社風が紹介され、スタジオのMC陣も驚がする。
その後、アレクは“社訓・三大主義・社歌”のすべてを暗記しなければならないという厳しい課題に直面し、すっかり意気消沈する。2日目の朝礼で行われた暗記テストでは、中1日あったにもかかわらず暗記ができていないアレクの様子に、ついに社員たちの怒りが爆発。上司から「もういいよ、覚えてないなら」「俺らもふざけてやってねぇから」と激怒され、さらに「覚えてくるって約束だろお前、ちゃんとやれ！」と詰め寄られたアレクは、これまで見せたことのない表情でただ呆然と立ち尽くすことに。果たして、アレクは苦境から這い上がり、超体育会系企業に適合することができたのか…！？
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。
朝礼が始まると、「謙虚で素直な気持ちをもって行動すべし！」「日本中にゾスを広めていくぞ！」などと社員全員で叫びながら机をバシバシ叩くなど、異次元のテンションに圧倒され呆然とするアレク。さらに、社内の日常として「こっち見ろよおい！」「お前なんかバカだから、給料払ってると思うとゲロが出そう」といった強烈な叱咤激励が飛び交う社風が紹介され、スタジオのMC陣も驚がする。
その後、アレクは“社訓・三大主義・社歌”のすべてを暗記しなければならないという厳しい課題に直面し、すっかり意気消沈する。2日目の朝礼で行われた暗記テストでは、中1日あったにもかかわらず暗記ができていないアレクの様子に、ついに社員たちの怒りが爆発。上司から「もういいよ、覚えてないなら」「俺らもふざけてやってねぇから」と激怒され、さらに「覚えてくるって約束だろお前、ちゃんとやれ！」と詰め寄られたアレクは、これまで見せたことのない表情でただ呆然と立ち尽くすことに。果たして、アレクは苦境から這い上がり、超体育会系企業に適合することができたのか…！？
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