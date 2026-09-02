『スター・ウォーズ』初の常設店が東京・大阪にオープン

「スター・ウォーズ」日本初となるオフィシャルストアの常設店「STAR WARS STORE by BENELIC」が、東京・池袋PARCOと大阪・ルクア サウスに誕生することがわかった。池袋パルコ店は2026年10月1日、大阪 ルクア サウス店は同年11月中にオープン予定だ。

1977年に米国公開されたシリーズ第1作『スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード4）』が、2027年に50周年を迎えることに先駆けてオープンするもの。「わたしと“はるか彼方の銀河”が、絆でつながる場所」をコンセプトに、作品の世界へ入り込んだような空間が展開される。

ストアのロゴには、シリーズ冒頭のオープニングクロールを思わせるイエローを採用。店内には幅広い公式グッズが並ぶほか、一部のアイテムを好みのデザインにカスタマイズできる体験型コーナーも設けられる。商品ラインナップや店内の詳細は後日発表される予定だ。

池袋PARCOでは2026年3月から8月まで、期間限定ショップ「STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC」が本館地下2階で営業していた。新たな常設店は本館6階に入り、営業時間は11時から21時までとなる。

大阪の店舗は、JR大阪駅直結のルクア サウス12階「LUCUA キャラクターズワールド」にオープン。営業時間は10時から20時までで、具体的な開業日は今後発表される。

「STAR WARS STORE by BENELIC 池袋パルコ店」

所在地：池袋PARCO 本館6階（東京都豊島区南池袋1-28-2）

営業時間：11時～21時 ※施設に準ずる

オープン日：2026年10月1日（木）

「STAR WARS STORE by BENELIC 大阪 ルクア サウス店」

所在地：ルクア サウス12階 LUCUA キャラクターズワールド（大阪府大阪市北区梅田3-1-1）

営業時間：10時～20時 ※施設に準ずる

オープン日：2026年11月中