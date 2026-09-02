「マジであるある」「これは怖い」旅行系YouTuberが明かす海外女ひとり旅のリアルなトラブル体験談
旅行系YouTubeチャンネル「ここちゃんねる」が、「海外女ひとり旅の現実あるある｜実際に遭遇したトラブルや困ったことお話しします【女一人旅】」と題した動画を公開しました。動画では、海外の女一人旅で直面するリアルなトラブルや困りごとの「あるある」と、その対処法について本音で語っています。
シンガポールでの体験として挙げたのが、「愛想の良さが裏目に出る」という事例です。タクシーを利用した際、日本人の感覚で相手の失礼にならないよう愛想良く会話をしていたところ、運転手からしつこく誘われ、宿泊先のホテルまで知られて恐怖を感じたとのこと。「国によってはその愛想の良さや距離感が違う意味で伝わることもある」と、必要以上に愛想良くしすぎないことの大切さを伝えました。
また、「ツアー選びで毎回ぶつかる問題」として、魅力的なオプショナルツアーが2名以上からの受付で、一人では予約できないケースが多いことに言及。さらに、「一人旅ならではの食事の悩み」では、韓国の鍋や焼肉店で入店を断られることがあるものの、「二人前頼むので入れませんか？」と自ら交渉する工夫を明かしました。一方で、行列のできる人気店でもカウンター席に一人ならすんなり入れるという、一人旅ならではのメリットも語っています。
そのほか、自撮りが難しく防犯面でもスマホを他人に渡しづらい「一人旅の写真問題」に対し、韓国でプロのカメラマンを雇って大正解だったエピソードや、服屋で値段を聞いただけで周りの店員に囲まれ、強引に買わされそうになったトラブルなどを赤裸々に明かしました。
一人旅には大変な側面もあるものの、「一人だからこそできる経験もたくさんある」と前向きにまとめています。これから海外ひとり旅を計画している人にとって、現地のリアルな状況やリスク管理を学ぶ上で、大いに参考になる動画です。
シンガポールでの体験として挙げたのが、「愛想の良さが裏目に出る」という事例です。タクシーを利用した際、日本人の感覚で相手の失礼にならないよう愛想良く会話をしていたところ、運転手からしつこく誘われ、宿泊先のホテルまで知られて恐怖を感じたとのこと。「国によってはその愛想の良さや距離感が違う意味で伝わることもある」と、必要以上に愛想良くしすぎないことの大切さを伝えました。
また、「ツアー選びで毎回ぶつかる問題」として、魅力的なオプショナルツアーが2名以上からの受付で、一人では予約できないケースが多いことに言及。さらに、「一人旅ならではの食事の悩み」では、韓国の鍋や焼肉店で入店を断られることがあるものの、「二人前頼むので入れませんか？」と自ら交渉する工夫を明かしました。一方で、行列のできる人気店でもカウンター席に一人ならすんなり入れるという、一人旅ならではのメリットも語っています。
そのほか、自撮りが難しく防犯面でもスマホを他人に渡しづらい「一人旅の写真問題」に対し、韓国でプロのカメラマンを雇って大正解だったエピソードや、服屋で値段を聞いただけで周りの店員に囲まれ、強引に買わされそうになったトラブルなどを赤裸々に明かしました。
一人旅には大変な側面もあるものの、「一人だからこそできる経験もたくさんある」と前向きにまとめています。これから海外ひとり旅を計画している人にとって、現地のリアルな状況やリスク管理を学ぶ上で、大いに参考になる動画です。
YouTubeの動画内容
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