『おちたらおわり』最終回 “明日海”宇垣美里、狂気が暴走する“孔美子”篠田麻里子と最終決戦へ！
宇垣美里が主演し、篠田麻里子が共演するドラマ『おちたらおわり』（中京テレビ・日本テレビ系／毎週水曜24時24分放送）の最終回が2日深夜に放送される。
【写真】タワマンでガス爆発を起こそうとしていた孔美子（篠田麻里子）
本作はすえのぶけいこの同名コミックを実写ドラマ化する“女たちのサバイバルサスペンス”。新築タワーマンションを舞台に、ママ友たちが繰り広げる嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く予測不能のバトルを活写する。脚本を手がけるのは連続テレビ小説『純情きらり』（NHK総合）や『大奥』シリーズ（フジテレビ系）の浅野妙子。
■最終回あらすじ
ママ友とその子どもたちの命を、ガス爆発で消し去ろうとした孔美子（篠田）の狂気の計画。明日海（宇垣）が皆を助けようと孔美子の部屋へ戻ると、爆発しているはずのオーブンは何事もなかったかのように扉が開かれた状態になっていた。
オーブンの中からガスボンベを取り出し、孔美子の計画を阻止していたのは娘・陽美妃（棚橋乃望）だった。激昂した孔美子は、陽美妃の頬を容赦なく打ちつける。
駆けつけた夫・雅純（船ヶ山哲）は、その暴走を止めようと叫ぶ。そしてついに、誰も知らなかった孔美子の“狂気の原点”を語り始める。そして孔美子の狂気は最悪の結末を迎える。
ドラマ『おちたらおわり』は中京テレビ・日本テレビ系にて毎週水曜24時24分放送。
【写真】タワマンでガス爆発を起こそうとしていた孔美子（篠田麻里子）
本作はすえのぶけいこの同名コミックを実写ドラマ化する“女たちのサバイバルサスペンス”。新築タワーマンションを舞台に、ママ友たちが繰り広げる嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く予測不能のバトルを活写する。脚本を手がけるのは連続テレビ小説『純情きらり』（NHK総合）や『大奥』シリーズ（フジテレビ系）の浅野妙子。
ママ友とその子どもたちの命を、ガス爆発で消し去ろうとした孔美子（篠田）の狂気の計画。明日海（宇垣）が皆を助けようと孔美子の部屋へ戻ると、爆発しているはずのオーブンは何事もなかったかのように扉が開かれた状態になっていた。
オーブンの中からガスボンベを取り出し、孔美子の計画を阻止していたのは娘・陽美妃（棚橋乃望）だった。激昂した孔美子は、陽美妃の頬を容赦なく打ちつける。
駆けつけた夫・雅純（船ヶ山哲）は、その暴走を止めようと叫ぶ。そしてついに、誰も知らなかった孔美子の“狂気の原点”を語り始める。そして孔美子の狂気は最悪の結末を迎える。
ドラマ『おちたらおわり』は中京テレビ・日本テレビ系にて毎週水曜24時24分放送。