『名探偵ポワロ』『トミーとタペンス』キャストも！『アガサ・クリスティー 蒼ざめた馬』9月21日（月）より放送

人気ミステリー作家アガサ・クリスティーによる有名な小説の一つをもとにした『アガサ・クリスティー 蒼ざめた馬』が、NHK BSプレミアム4Kにて9月21日（月）より放送スタート。

クリスティー作品常連の脚本家による大胆な脚色

原作は1961年に発表。毒に詳しいクリスティーはこの小説でやや珍しい毒を取り上げており、その症状などに関する正確な記術が後年に起きた事件の解決に役立ったこともある。

1961年のイギリス、ロンドン。古美術商のマークは美しい妻と再婚したが、1年前に浴室の事故で亡くなった前妻デルフィーヌのことが忘れられずにいた。ある日、街角で病死らしき女性の遺体が発見され、その靴の中から謎の人名リストが見つかる。そこにはマークの名前も記されていた。リストに載っていた人々が次々と亡くなっていく中、身の危険を感じてその謎を調べていたマークはマッチ・ディーピングという村に辿り着く。この村で占いをしている風変わりな3人の女性は、人を呪い殺すことができる魔女だという噂があり…。

エルキュール・ポワロやミス・マープルが登場しないこの作品の脚色を手掛けたのは、BBCが2015年からスタートさせたクリスティー作品の映像化（『そして誰もいなくなった』『アガサ・クリスティー 検察側の証人』『アガサ・クリスティー 無実はさいなむ』『アガサ・クリスティー ABC殺人事件』）でペンを取ってきたサラ・フェルプス。過去の作品と同じく今回も大胆に脚色しているため、原作を読んだことのあるミステリーファンも先の展開が読めないのではないだろうか。

ほかのクリスティー映像化作品と同じく、本作にも過去に“ミステリーの女王”の作品に出演したことのある顔ぶれが含まれている。スタンリー・ルジューン警部役のショーン・パートウィーは、『名探偵ポワロ』の「クラブのキング」と「死者のあやまち」で異なる役柄を演じたほか、『アガサ・クリスティー ミス・マープル』にも参加していた。また、主人公マークの浮気相手の継母イボンヌ・タッカートン役のクレア・スキナーも、『名探偵ポワロ』と『アガサ・クリスティー ミス・マープル』の両方に出演済。そしてマッチ・ディーピングの住人の一人、オスカー・ベナブルズ役のジェームズ・フリートは『アガサ・クリスティー トミーとタペンス －2人で探偵を－』に、魔女の一人と噂されるベラ役のリタ・トゥシンハムは『アガサ・クリスティー ミス・マープル』にそれぞれ顔を出していた。

そのほかのキャストは、『女王ヴィクトリア 愛に生きる』のルーファス・シーウェル、『ジェントルメン』のカヤ・スコデラーリオ、『ブロードチャーチ ～殺意の町～』のジョージナ・キャンベル、『刑事ダルグリッシュ』のバーティ・カーヴェル、『Harlots／ハーロッツ 快楽の代償』のシーラ・アティム、『デリー・ガールズ ～アイルランド青春物語～』のキャシー・キエラ・クラーク、『ザ・イングリッシュ・ゲーム』のヘンリー・ロイド＝ヒューズ、『ウラジミール』のエレン・ロバートソンなど。

『アガサ・クリスティー 蒼ざめた馬』キャスト、声優

ルーファス・シーウェル（マーク・イースターブルック役／声：根本泰彦）

カヤ・スコデラーリオ（ハーミア・イースターブルック役／声：庄司宇芽香）

ジョージナ・キャンベル（デルフィーヌ・イースターブルック役／声：うえだ星子）

ショーン・パートウィー（スタンリー・ルジューン警部役／声：中博史）

バーティ・カーヴェル（ザカライア・オズボーン役／声：多田野曜平）

シーラ・アティム（サーザ役／声：きそひろこ）

キャシー・キエラ・クラーク（シビル役／声：小宮和枝）

リタ・トゥシンハム（ベラ役／声：野村須磨子）

ヘンリー・ロイド＝ヒューズ（デイビッド・アーディングリー役／声：五十嵐明）

クレア・スキナー（イボンヌ・タッカートン役／声：日野由利加）

ジェームズ・フリート（オスカー・ベナブルズ役／声：関輝雄）

エレン・ロバートソン（ポピー役／声：志田有彩）

『アガサ・クリスティー 蒼ざめた馬』あらすじ

1961年のイギリス、ロンドン。古美術商のマークには再婚した美しい妻がいるが、1年前に事故で亡くなった前妻デルフィーヌのことを忘れられずにいた。ある日、彼は不倫相手と一晩を過ごすが、翌朝その女が死んでいた。慌てたマークはその場に自分がいた痕跡を消して立ち去る。同じ頃、街角で病死らしき女性の遺体が発見され、その靴の中から何人もの名前が書かれたリストが見つかる。そこには亡くなった不倫相手やマークの名前もあった…。

『アガサ・クリスティー 蒼ざめた馬』（全2話）放送情報

NHK BSプレミアム4Kにて9月21日（月）21：00より放送

毎週月曜日21：00～

［音声］ステレオ二ヵ国語放送（主音声：日本語吹替／副音声：英語）

［字幕放送］有り

（海外ドラマNAVI）

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