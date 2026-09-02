『クワイエット・プレイス』シリーズや『ハムネット』（2025）で知られるノア・ジュープが、マーベル・スタジオ映画『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ（原題）』に出演することがわかった。役柄は伏せられているが、物語で重要な役割を担うという。

米が報じた。情報筋によれば、ジュープは詳細非公表の役に起用され、本作は2026年内に撮影開始予定。

現時点で、ジュープが演じるキャラクターや『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』にも登場するのかは不明。重要な役との情報からさまざまな予想が生じそうだが、既存キャラクターなのか、今後のMCUにも関わる人物なのかを含め、具体的な情報は明らかになっていない。

ジュープは『クワイエット・プレイス』（2018）と『クワイエット・プレイス 破られた沈黙』（2021）で、アボット家の息子マーカス役を演じて注目を集めた。そのほか『ハニーボーイ』（2019）や『フォードvsフェラーリ』（2019）、クロエ・ジャオ監督作『ハムネット』などに出演。マーカス役で続投するでもある。

『シークレット・ウォーズ』は、2026年公開『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に続く「アベンジャーズ」第7作。アンソニー＆ジョー・ルッソが監督、マーベル・スタジオ社長のケヴィン・ファイギが製作を務める。ルッソ兄弟は2026年7月、『ドゥームズデイ』の仕上げと並行して準備を進めており、だと明かしていた。製作が目前に迫るなか、新たな主要キャストが判明した形だ。

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日に日米同時公開。『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ（原題）』は2027年12月17日に米国公開予定。日本公開情報は未定。

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