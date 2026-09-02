実写映画『ストリートファイター』本予告解禁 リュウとケンの拳が激しくぶつかり合う！
映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』のキャスト・監督来日記念イベントが9月1日、東京・新宿で開催され、本予告映像が巨大デジタルサイネージ「ユニカビジョン」にて世界初お披露目となった。
【動画】エドモンド本田との激闘シーン公開『ストリートファイター／ザ・ムービー』本予告
本作は、シリーズ累計販売本数が全世界で6000万本（6月30日現在）を超える日本発の格闘ゲーム『ストリートファイター』をハリウッド実写映画化。
本作の全世界プロモーションツアー“ワールドウォリアー・ツアー”は、ここ日本からスタートした。キャストのノア・センティネオ、アンドリュー・小路、カリーナ・リャン、後藤洋央紀、ジェイソン・モモア、そしてキタオ・サクライ監督が、『ストリートファイター』シリーズ生誕の地・日本へ凱旋（がいせん）。9月1日夜には、新宿PePe広場にて来日記念イベントを開催。来日キャストに加え、本作の吹き替え声優を務める狩野英孝、『ストリートファイター6』ゲームディレクター・中山貴之も登壇した。
本予告映像は、幼い頃からともに武術の道で鍛え合ってきたリュウ（アンドリュー・小路）とケン（ノア・センティネオ）が激しくぶつかり合う衝撃的なシーンから幕を開ける。闇を宿したリュウの目、そしてケンに向かって放たれる波動拳-。いったい、2人の間に何が起きたのか。物語の波乱を予感させる、緊迫感あふれる幕開けとなっている。
映像では、これまで謎に包まれていた本作のストーリーもひもとかれる。髪を伸ばし、ひげを蓄えたリュウがひっそりと暮らすもとへ、謎の女性格闘家・春麗（カリーナ・リャン）が現れ、“ワールドウォリアートーナメント（世界格闘王決定戦）”の開催を告げる。
一方、リュウと別れた後のケンは、格闘技の大会やテレビショーに出演し、華やかな世界で脚光を浴びていた。しかし、その姿はかつてのケンとはどこか違い、周囲を沸かせる“道化”を演じることで、いつしか自分自身を見失っていた。そんなケンも出場する大会の裏に潜む陰謀を察知したリュウは、再び戦いの渦中へと身を投じることを決意する。
そして、今回新たに解禁されるのが、エドモンド本田との激闘シーンだ。ある理由から本田の道場へ単身乗り込んだリュウは、エドモンド本田と激しい肉弾戦を繰り広げる。ゲームでもおなじみの「スーパー頭突き」や「百裂張り手」を繰り出し、リュウを追い詰める本田。対するリュウも「竜巻旋風脚」で応戦し、互いに一歩も譲らない壮絶なバトルを展開する。
さらに、ケンとダルシムによる迫力満点の長尺バトルも収録。伸縮自在の手足を駆使したダルシムの攻撃に翻弄（ほんろう）されながらも、ケンは果敢に反撃を繰り出す。最後には強烈な「昇龍拳」をお見舞いするなど、一進一退の攻防を両者が繰り広げる。
映像終盤では、総帥ベガ率いる悪の組織シャドルーとの激しい戦いも描かれる。キャミィ（メル・ジャーンソン）、バルログ（オーヴィル・ペック）ら、シリーズを代表する強敵たちが次々と立ちはだかるなか、春麗（カリーナ・リャン）も参戦し、リュウやケンとともにシャドルーの猛攻に立ち向かう。果たして、リュウとケンを待ち受ける運命とは-。そして、映像冒頭で激しくぶつかり合っていた2人の関係は、どのような結末を迎えるのか？
おなじみのキャラクターや必殺技、迫力あふれるバトルアクションに加え、リュウとケンをめぐる予測不能なドラマも垣間見える映像となっている。
映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』 は、10月16日より全世界同時公開。
【動画】エドモンド本田との激闘シーン公開『ストリートファイター／ザ・ムービー』本予告
本作は、シリーズ累計販売本数が全世界で6000万本（6月30日現在）を超える日本発の格闘ゲーム『ストリートファイター』をハリウッド実写映画化。
本作の全世界プロモーションツアー“ワールドウォリアー・ツアー”は、ここ日本からスタートした。キャストのノア・センティネオ、アンドリュー・小路、カリーナ・リャン、後藤洋央紀、ジェイソン・モモア、そしてキタオ・サクライ監督が、『ストリートファイター』シリーズ生誕の地・日本へ凱旋（がいせん）。9月1日夜には、新宿PePe広場にて来日記念イベントを開催。来日キャストに加え、本作の吹き替え声優を務める狩野英孝、『ストリートファイター6』ゲームディレクター・中山貴之も登壇した。
映像では、これまで謎に包まれていた本作のストーリーもひもとかれる。髪を伸ばし、ひげを蓄えたリュウがひっそりと暮らすもとへ、謎の女性格闘家・春麗（カリーナ・リャン）が現れ、“ワールドウォリアートーナメント（世界格闘王決定戦）”の開催を告げる。
一方、リュウと別れた後のケンは、格闘技の大会やテレビショーに出演し、華やかな世界で脚光を浴びていた。しかし、その姿はかつてのケンとはどこか違い、周囲を沸かせる“道化”を演じることで、いつしか自分自身を見失っていた。そんなケンも出場する大会の裏に潜む陰謀を察知したリュウは、再び戦いの渦中へと身を投じることを決意する。
そして、今回新たに解禁されるのが、エドモンド本田との激闘シーンだ。ある理由から本田の道場へ単身乗り込んだリュウは、エドモンド本田と激しい肉弾戦を繰り広げる。ゲームでもおなじみの「スーパー頭突き」や「百裂張り手」を繰り出し、リュウを追い詰める本田。対するリュウも「竜巻旋風脚」で応戦し、互いに一歩も譲らない壮絶なバトルを展開する。
さらに、ケンとダルシムによる迫力満点の長尺バトルも収録。伸縮自在の手足を駆使したダルシムの攻撃に翻弄（ほんろう）されながらも、ケンは果敢に反撃を繰り出す。最後には強烈な「昇龍拳」をお見舞いするなど、一進一退の攻防を両者が繰り広げる。
映像終盤では、総帥ベガ率いる悪の組織シャドルーとの激しい戦いも描かれる。キャミィ（メル・ジャーンソン）、バルログ（オーヴィル・ペック）ら、シリーズを代表する強敵たちが次々と立ちはだかるなか、春麗（カリーナ・リャン）も参戦し、リュウやケンとともにシャドルーの猛攻に立ち向かう。果たして、リュウとケンを待ち受ける運命とは-。そして、映像冒頭で激しくぶつかり合っていた2人の関係は、どのような結末を迎えるのか？
おなじみのキャラクターや必殺技、迫力あふれるバトルアクションに加え、リュウとケンをめぐる予測不能なドラマも垣間見える映像となっている。
映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』 は、10月16日より全世界同時公開。