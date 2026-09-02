今回は、派遣社員の妻をさんざんバカにした結果起きたことについて紹介します。

自分の朝食だけ見当たらず…

「妻が派遣社員として働くようになってから、家のことがおろそかになっていました。妻は惣菜をよく買ってくるようになったし、掃除も適当。シャツにアイロンがきちんとかかっていないこともあり、モヤモヤしました。

最近は惣菜を買ってくる頻度が高くなり、我慢できなくなって『派遣でたいして稼いでもないのに、無駄遣いするな。自炊すれば安く済むだろ？』『たいした仕事もしてないくせに、家事を手抜きするな』などと言ってやったんです。

すると妻はものすごい勢いで怒り、『わかった。明日から夫婦で財布を完全にわけましょう。家事もお互い自分のことは自分でするようにしましょう』と提案してきたんです。

妻の提案を承諾しましたが、その翌朝、妻は俺の朝食だけ作っていなかったんです。妻に聞くと『作ってほしいなら、500円払ってくれる？』と言ってきましたが、『朝食に500円も払いたくない……』と思いました。それに俺の服だけ洗濯されておらず、うんざりです」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2026年4月）

▽ この男性は、きっとこれまで奥さんに家事を完全に任せきりだったのでしょう。自分で全部家事をやると大変でしょうが、奥さんの提案を受け入れた以上仕方ないでしょうね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。