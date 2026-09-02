ホロライブ・さくらみこ、『ぷよテト大会』敗北RTAに反響「ある意味勝ち」「相手が悪かった」
「ホロライブ」所属Vtuber・兎田ぺこらさん主催のゲーム大会「ホロライブぷよテト大会2026」が8月30日に開催され、さくらみこさんの試合に反響が集まっている。
【動画】ワンサイドゲームすぎたさくらみこさんの試合（1：29：05ごろ）
本大会は、ゲーム『ぷよぷよ テトリス 2』を使用して行われたトーナメント戦。16名ものホロメンが激闘を繰り広げ、ぺこらさんのチャンネルに上がっているアーカイブはすでに再生回数180万回を超えている。
特に話題になっているのは、みこさんと博衣こよりさんの試合だ。縦にぷよを積み上げていくみこさんに、こよりさんは的確な連鎖でおじゃまぷよを送って攻撃。約3分でこよりさんの勝利が決まってしまい、コーチを務めた宝鐘マリンさんからも「あらゆる要因によって負けていた」と辛口コメントが飛び出した。
あまりに一方的すぎる試合を見たリスナーからは「ある意味勝ち」「相手が悪かった」「負けRTA」「こよちゃん強い！」「さすがエリート。み俺恥」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Pekora Ch. 兎田ぺこら」
【動画】ワンサイドゲームすぎたさくらみこさんの試合（1：29：05ごろ）
本大会は、ゲーム『ぷよぷよ テトリス 2』を使用して行われたトーナメント戦。16名ものホロメンが激闘を繰り広げ、ぺこらさんのチャンネルに上がっているアーカイブはすでに再生回数180万回を超えている。
特に話題になっているのは、みこさんと博衣こよりさんの試合だ。縦にぷよを積み上げていくみこさんに、こよりさんは的確な連鎖でおじゃまぷよを送って攻撃。約3分でこよりさんの勝利が決まってしまい、コーチを務めた宝鐘マリンさんからも「あらゆる要因によって負けていた」と辛口コメントが飛び出した。
あまりに一方的すぎる試合を見たリスナーからは「ある意味勝ち」「相手が悪かった」「負けRTA」「こよちゃん強い！」「さすがエリート。み俺恥」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Pekora Ch. 兎田ぺこら」