狩野英孝、後藤洋央紀と新宿路上で『ストⅡ』 巨大ビジョンに戦闘映し出される
新日本プロレスの後藤洋央紀（47）、お笑い芸人の狩野英孝（44）が9月1日、西武新宿ぺぺ広場で行われた映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』のイベントに参加した。
【写真】拳を上げて雄叫びをあげる狩野英孝
後藤はエドモンド本田役で出演し、狩野はジョー役の日本語版吹替声優を担当する。狩野は「世界中にファンが居る『ストリートファイター』に関わらせていただき、光栄に思っています。この作品が昇竜拳のように世界中で突き抜けてほしいなと思います」と話し、後藤は「ファイトシーンで技が忠実に再現されている」と伝えていた。
また、『ストリートファイターⅡ』で後藤と狩野が対戦。「ゲームは中学校時代にやってました」と話し、狩野は「現実では勝てないですけど、ゲームでボコボコにしたい」と意気込んだ。新宿の巨大ビジョンに映し出された対戦は、あっさり狩野が勝利。後藤は「手加減なしじゃないですか」と苦笑いで、狩野は「体が覚えているもんですね」と笑顔では勝利宣言していた。
そのほか、アンドリュー小路、ノア・センティネオ、カリーナ・リャン、後藤洋央紀、ジェイソン・モモア、キタオ・サクライ監督、狩野英孝、CAPCOMの中山貴之氏も参加した。
【写真】拳を上げて雄叫びをあげる狩野英孝
後藤はエドモンド本田役で出演し、狩野はジョー役の日本語版吹替声優を担当する。狩野は「世界中にファンが居る『ストリートファイター』に関わらせていただき、光栄に思っています。この作品が昇竜拳のように世界中で突き抜けてほしいなと思います」と話し、後藤は「ファイトシーンで技が忠実に再現されている」と伝えていた。
そのほか、アンドリュー小路、ノア・センティネオ、カリーナ・リャン、後藤洋央紀、ジェイソン・モモア、キタオ・サクライ監督、狩野英孝、CAPCOMの中山貴之氏も参加した。