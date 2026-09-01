『刀剣乱舞』や『ズートピア』が“おせち”に 推しと新年迎える「推せち」5種登場
通信販売ブランド・ベルメゾンは、2027年の正月に向け、キャラクターをデザインした「推せち（推し×おせち）」を展開している。『刀剣乱舞ONLINE』『ズートピア2』『サンエックスユニバース』『ムーミン』『スヌーピー』の5種が、現在予約販売している。
【写真】『刀剣乱舞』『ズートピア2』など5種の”推せち”詳細
「推せち」は、大好きなキャラクターと一緒に新年を迎えられるキャラクターおせち。なかでも『刀剣乱舞ONLINE』の推せちは、情報解禁から3時間で3300件以上拡散されるなど、SNS上で注目を集めた。
同商品は、作品のファンである社員のアイデアをきっかけに始動。社内で座談会を開き、料理や付属品のデザインを考案した。30品目の料理に加え、樹脂製の重箱と小皿、風呂敷、カレンダーなど、正月以降も楽しめるアイテムが付属する。
『ズートピア2』は、キツネのニック・ワイルドをイメージしたオレンジ色が映える重箱に、29種の和洋折衷料理を詰めた二段重。
『サンエックスユニバース』には、リラックマやすみっコぐらしをはじめ、世代を超えて親しまれるキャラクターが集結し、重箱を収納できる特製巾着とぷっくりシールも付属する。
『ムーミン』は、公式ファンクラブ会員の声を反映した個食タイプで、ランチョンマット、最中お吸い物、汁椀をセットにした。
『スヌーピー』は、上品な赤紫色の丸重に菊文様とキャラクターをあしらい、食後に楽しめる紫芋モンブランも用意されている。
また、9月9日には東京・池袋で『刀剣乱舞ONLINE』ファンを招いた試食会を開催予定。おせちの試食に加え、「おっきい こんのすけ」とのクイズ大会や撮影会が行われる。
【写真】『刀剣乱舞』『ズートピア2』など5種の”推せち”詳細
「推せち」は、大好きなキャラクターと一緒に新年を迎えられるキャラクターおせち。なかでも『刀剣乱舞ONLINE』の推せちは、情報解禁から3時間で3300件以上拡散されるなど、SNS上で注目を集めた。
『ズートピア2』は、キツネのニック・ワイルドをイメージしたオレンジ色が映える重箱に、29種の和洋折衷料理を詰めた二段重。
『サンエックスユニバース』には、リラックマやすみっコぐらしをはじめ、世代を超えて親しまれるキャラクターが集結し、重箱を収納できる特製巾着とぷっくりシールも付属する。
『ムーミン』は、公式ファンクラブ会員の声を反映した個食タイプで、ランチョンマット、最中お吸い物、汁椀をセットにした。
『スヌーピー』は、上品な赤紫色の丸重に菊文様とキャラクターをあしらい、食後に楽しめる紫芋モンブランも用意されている。
また、9月9日には東京・池袋で『刀剣乱舞ONLINE』ファンを招いた試食会を開催予定。おせちの試食に加え、「おっきい こんのすけ」とのクイズ大会や撮影会が行われる。
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