「泊まれるモンスターボール」が北海道に出現へ 実際に宿泊可能、詳細は9・15発表
『ポケモン30周年、ねむる発表会～秋の睡眠習慣から始まる！「ねむる」をもっとたのしく～』が1日、都内で行われ、睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep』とNOT A HOTELによるコラボレーション企画「泊まれるモンスターボール」を発表した。9月、北海道に登場する。
【写真】かわいい！ポケモン『ねむる発表会』に登壇したカビゴン、ピカチュウ
発表会では、ポケモン代表取締役COOの宇都宮崇人氏が企画を紹介。「モンスターボールがポケモンにとって居心地の良い場所であるように、人にとっても心地よい眠りと安らぎを感じられる場所」をコンセプトに、NOT A HOTELならではの建築とテクノロジーによって、モンスターボールをモチーフにした世界観を実際に宿泊できる空間として形にしたと説明した。
さらに、この“モンスターボール型ホテル”への宿泊体験が当たるSNSキャンペーンも実施する。施設の全貌やキャンペーンの応募方法など、詳しい情報は15日に公開される。
同社は、3日の「睡眠の日」や秋の睡眠健康週間に合わせ、9月に「眠る」をコンセプトとしたさまざまな企画を展開。「泊まれるモンスターボール」のほか、寝具ブランド「NELL」やGoogleとのコラボレーションも発表した。
イベントにはほかに、本郷奏多、松村沙友理、バッテリィズ（エース、寺家）らが登壇した。
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発表会では、ポケモン代表取締役COOの宇都宮崇人氏が企画を紹介。「モンスターボールがポケモンにとって居心地の良い場所であるように、人にとっても心地よい眠りと安らぎを感じられる場所」をコンセプトに、NOT A HOTELならではの建築とテクノロジーによって、モンスターボールをモチーフにした世界観を実際に宿泊できる空間として形にしたと説明した。
同社は、3日の「睡眠の日」や秋の睡眠健康週間に合わせ、9月に「眠る」をコンセプトとしたさまざまな企画を展開。「泊まれるモンスターボール」のほか、寝具ブランド「NELL」やGoogleとのコラボレーションも発表した。
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