【速報】台風24号「クロヴァン」が発生 3日～5日頃は関東～四国など大雨のおそれ
9月1日(火)、午前9時、日本の南の海上で、台風24号「クロヴァン」が発生しました。台風は今後ゆっくりと北上する見通しで、台風の影響で本州付近に延びる秋雨前線の活動が活発になる見込みです。3日(木)から5日(土)頃は、関東から四国を中心に広い範囲で大雨となるおそれがあります。その後も影響が長引く可能性がありますので、最新の台風情報に十分ご注意ください。
台風24号「クロヴァン」発生
9月1日(火)、午前9時、日本の南の海上で台風24号「クロヴァン」が発生しました。中心気圧は996hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/sで、ほとんど停滞しています。台風24号は、今後はゆっくりと北よりに進む見通しです。
台風としてはそれほど発達することはない予想ですが、動きが遅く、日本列島には大量の水蒸気が長時間にわたって流れ込むおそれがあります。また、本州付近には秋雨前線が停滞し、前線の活動が活発になる見込みです。「台風+前線」は典型的な大雨パターンで、3日(木)から5日(土)頃は、関東から四国を中心に広範囲にわたって警報級の大雨となるおそれもあります。雨はその後も長引く可能性がありますので、最新の台風情報をこまめに確認してください。
台風の名前
「クロヴァン」は、カンボジアが用意した名前で「花の名前」に由来しています。台風の名前は、「台風委員会」(日本含む14カ国等が加盟)で各加盟国などの提案した名前が、あらかじめ140用意されていて、発生順につけられます。準備された140を繰り返して使用(140番目の次は1番目に戻る)されますが、大きな災害をもたらした台風などがあると、加盟国からの要請によって、その名前を以後の台風では使用しないように別の名前に変更することがあります。