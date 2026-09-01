芸能事務所「ミュージックレイン」が8月31日、公式サイトを更新。所属する声優の日向もか(25)に「関係各位との信頼関係を著しく損なう行為」があったとして、2026年末まですべての活動を休止することを発表した。



【写真】年内の活動休止が発表された日向もか

公式サイトでは「この度、当社所属の日向もかに関し、関係各位との信頼関係を著しく損なう行為が確認されました」と発表。これを受けて「当社は本件を極めて重く受け止め、本人との協議を重ねた結果、2026年12月末までの期間、日向もかの全ての芸能活動を休止することといたしました」と知らせた。



「関係各位との信頼関係を著しく損なう行為」について具体的な内容は明かさなかったが、「本件に関しまして法令に抵触する行為は確認されておりません」と違法行為ではないことを明言した。そのためこの日までに収録された作品などは「関係各所との協議および権利者さまの判断のもと」として予定通り公開されることも明言した。「当社としても至急、再発防止に向けた管理体制の見直しを進めるとともに、失われた信頼の回復に全力で取り組んでまいります」と結んだ。



事務所の発表を受けて日向本人も自身のX(旧ツイッター)を更新。「この度の発表の通り、私日向もかは、2026年12月末までの期間、全ての芸能活動を休止いたします。応援してくださっている皆さま、関係者の皆さまにご迷惑をおかけしてしまい、誠に申し訳ございません」と謝罪した。活動休止期間について「また皆さまとお会いできる日を迎えられるよう、自分自身を見つめ直し、誠実に過ごしてまいります」と記している。



日向は2021年にアニメ「IDOLY PRIDE」早坂芽衣役などで知られる女性声優。5人組声優ユニット「DayRe:(デイリー)」のメンバーとしても活動し、今年8月19日には最新デジタルシングル「キライキライスキ」を配信している。9月19日には同ユニットのライブも予定されている。



また8月26日には、日向が出演予定だった朗読劇「エンカウンター」を主宰するMISHIMALIVEの公式Xアカウントで降板が発表された。日向は同日に朗読劇の降板を報告し、それ以降SNS更新をしていなかった。



DayRe:のメンバーである声優の宮沢小春は、日向の活動休止を受けて「応援してくださる皆様、そして関係者の皆様には、ご心配とご迷惑をおかけすることとなり申し訳ございません」と謝罪。「私自身、今自分にできることに、誠実に、丁寧に向き合ってまいります。 引き続きよろしくお願いいたします」と記している。



（よろず～ニュース編集部）