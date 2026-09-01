日本代表エース上田綺世、CL参戦のフランス強豪へ！中国メディアが熱視線「一つ確かなことがある」「気になるのは…」
新シーズンはすでにスタートし、今夏の移籍市場は間もなく閉幕するが、日本人選手にまだ動きがある。
上田綺世は現地８月31日、フェイエノールトからリールへの移籍が正式に決まった。同クラブは昨季にリーグ・アンで３位に入り、今季のチャンピオンズリーグに出場する強豪だ。契約期間は2030年までの４年間で、背番号は日本代表と同じ18となった。
ついに欧州５大リーグへステップアップを果たしたなか、中国メディア『搜狐』は移籍が正式発表される直前に「上田綺世がフェイエノールトを去る。リール移籍でCL出場へ」と題した記事を掲載。昨季にオランダリーグ最多の25ゴールを奪った日本代表FWについて、こう伝えた。
「上田綺世のエールディビジでの３年間は、かなり輝かしいものだった。特に昨季は得点王となり、攻撃の切り札として大活躍した。今回の別れの試合（８月30日のデンハーグ戦）では、右足で強烈なシュートを放ち、３試合連続ゴールを決めた。これは単なる別れなどではなく、まさに火花を散らして去り、相手チームにも忘れられない印象を残した」
同メディアはまた、「気になるのは、リールのFW陣はすでに充実しているだけに、ベンチスタートになるのではないかということだ。リーグ・アンでの競争はエールディビジほど楽ではない」と指摘。もっとも、サムライ戦士を高く評価しているようで、次のような見解を示した。
「欧州でプレーする日本人選手は、決して闘志に欠けない。上田のような正真正銘のストライカーにとって、リーグ・アンはまさに自分を証明するために必要な舞台かもしれない。
将来がどうなるかは今後の展開を見守るしかないが、一つ確かなことがある。それは、欧州における日本サッカーの版図に、また１人注目すべき名前が加わるということだ。ファンは、リールの今後の試合に注目し、この28歳のFWが引き続き活躍できるかどうかを見守ってみてはどうだろうか。この物語は、まだまだ終わらないのだから」
オランダの名門でゴールを量産した上田は、新天地フランスでも抜群の得点力を示せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】リールのユニホームを着て笑顔を見せる上田
上田綺世は現地８月31日、フェイエノールトからリールへの移籍が正式に決まった。同クラブは昨季にリーグ・アンで３位に入り、今季のチャンピオンズリーグに出場する強豪だ。契約期間は2030年までの４年間で、背番号は日本代表と同じ18となった。
ついに欧州５大リーグへステップアップを果たしたなか、中国メディア『搜狐』は移籍が正式発表される直前に「上田綺世がフェイエノールトを去る。リール移籍でCL出場へ」と題した記事を掲載。昨季にオランダリーグ最多の25ゴールを奪った日本代表FWについて、こう伝えた。
同メディアはまた、「気になるのは、リールのFW陣はすでに充実しているだけに、ベンチスタートになるのではないかということだ。リーグ・アンでの競争はエールディビジほど楽ではない」と指摘。もっとも、サムライ戦士を高く評価しているようで、次のような見解を示した。
「欧州でプレーする日本人選手は、決して闘志に欠けない。上田のような正真正銘のストライカーにとって、リーグ・アンはまさに自分を証明するために必要な舞台かもしれない。
将来がどうなるかは今後の展開を見守るしかないが、一つ確かなことがある。それは、欧州における日本サッカーの版図に、また１人注目すべき名前が加わるということだ。ファンは、リールの今後の試合に注目し、この28歳のFWが引き続き活躍できるかどうかを見守ってみてはどうだろうか。この物語は、まだまだ終わらないのだから」
オランダの名門でゴールを量産した上田は、新天地フランスでも抜群の得点力を示せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】リールのユニホームを着て笑顔を見せる上田