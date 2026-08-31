9月1日から自動車の新たなルールがスタートします。住宅街などの「生活道路」では法定速度が60キロでしたが、30キロに引き下げられます。

【写真で見る】この道路の法定速度は？ 福島県警の理解度テスト

知らないで走ってしまうと 『一発免停』の可能性もあります。

法定速度30キロに引き下げ 全国の道路の7割占める“生活道路”とは

山形純菜キャスター:

9月1日から自動車の法定速度に関する新たなルールがスタートします。

速度標識がないケースで見ていきますが、中央線などがある道路では法定速度60キロ。そして、住宅街などの狭い生活道路でも、これまで法定速度は60キロでした。





生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯がない幅5.5m未満の狭い道路のことをいいます。全国の道路の7割を占めています。

狭い道路でそんなにスピードを出すのかと思う人もいるかもしれません。しかし、交通事故の問題に詳しい山梨大学大学院の伊藤安海教授によると、「日本人の特性として、後続車がいると『遅いかな』と思い速度を上げてしまうこともある」ということです。

スポーツ心理学者（博士） 田中ウルヴェ京さん:

60キロは出さないにしても、60キロと30キロはだいぶ違うため、この新たなルールは知っておきたいです。



ただ、私は日本人の特性もわかります。後続車がギリギリで来ると「ごめんなさい」と速度を上げたくなってしまいますが、これはダメだということですよね。

山形キャスター:

はい、1日からはきちんとルールを守らなければいけません。

福島県警の理解度テストに、道路の法定速度に関する問題がありますので、一緒に考えていきましょう。

まず、速度標識と中央線がない道路の場合、生活道路なので法定速度は30キロになります。

しかし、道幅が狭い生活道路でも、もし速度標識に「50」とあれば法定速度は50キロです。同じ生活道路でも、標識があるかないかで変わってきます。

山形キャスター:

今回は66年ぶりに法定速度が引き下げられるということですが、なぜなのでしょうか。

警察庁資料によると、交通事故の発生件数は、全体で見ると10年で減少傾向です。



ただ、生活道路のような幅5.5m未満の道路の場合、2013年の事故件数は全体の24.1%でしたが、10年経った2023年には23.9%と、横ばいになっています。

また、自動車の速度と歩行者の致死率のデータ（警察庁資料）を見てみましょう。

【自動車の速度と歩行者の致死率】（警察庁資料より）

▼0～20キロ:0.4%

▼20～30キロ:0.9%

▼30～40キロ:2.7%

▼40～50キロ:7.8%

▼50～60キロ:17.4%

自動車の速度が30キロまでの場合、歩行者の致死率は1%未満です。



ただ、これまでの法定速度である60キロでは、歩行者の致死率は17.4%にまで一気に上がるということです。

山梨大学大学院の伊藤教授は「どの法律や規則も、実際どのくらい守られるかが問題。運転手が意識して速度を控えることを期待したい」と話しています。

井上キャスター:

意識を変えるという意味では非常に重要だと思います。



今までは60キロ出せたということも、個人的にはあまりわかっていませんでした。



60キロを40キロのように小刻みにするならまだしも、60キロをいきなり30キロにするのは少し周知期間が足りず、その分、最初は混乱すると思います。

出水キャスター:

違和感があるでしょうし、スピードを出したくなってしまう方がいそうです。

スポーツ心理学者（博士） 田中ウルヴェ京さん:

慣れたところを運転するときこそ「ここではこの速度を出していた」と速くなってしまう傾向があると思うので、本当に周知をしなければいけないです。



30キロと60キロは全然違いますし、それは運転手がコントロールできることです。

井上キャスター:

今までは太い道路で40キロ制限のところと、標識がない生活道路なのに法定速度60キロのところがあるという、あべこべ感がありました。そこを逆転するのはいいことだと思います。



ドライバー側の意識だけでなく、免許を持っていない方も含めた意識の徹底というのは一つ大きな課題になると思います。

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＜プロフィール＞

田中ウルヴェ京さん

スポーツ心理学者（博士）

五輪メダリスト 心理コンサルティング

こころの学びコミュニティ「iMiA（イミア）」主宰