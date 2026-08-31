170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音、抜群プロポーションの近影にネット衝撃「魅力がスゴイ」「AIかと」
気象予報士の穂川果音が31日までにInstagramを更新。ノースリーブのオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音が「スタイル抜群」 水着姿も「魅力的」（15枚）
170cmと抜群のスタイルを誇る穂川。普段からSNSにオフショットを投稿しており注目を集めている。
そんな彼女が「駆け込みでお祭りに参加」と投稿したのは自身のオフショット。写真にはノースリーブ姿でお祭りを楽しむ姿が収められている。投稿の中で穂川は「もうすぐ9月ですが、まだまだ暑さが続きますよ。特に今週の前半にかけては猛暑と変わりやすい天気に気をつけて過ごしましょう」とコメントした。
ファンからは「可愛い」「魅力がスゴイ」「AIかと」「笑顔も最高だし美脚ですね～」などの声が集まっている。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理の提供を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。気象予報士として出演していた番組「ABEMA Prime」を3月27日の放送をもって卒業した。
引用：「穂川果音」Instagram（＠hokawakanonn）
【写真】170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音が「スタイル抜群」 水着姿も「魅力的」（15枚）
170cmと抜群のスタイルを誇る穂川。普段からSNSにオフショットを投稿しており注目を集めている。
そんな彼女が「駆け込みでお祭りに参加」と投稿したのは自身のオフショット。写真にはノースリーブ姿でお祭りを楽しむ姿が収められている。投稿の中で穂川は「もうすぐ9月ですが、まだまだ暑さが続きますよ。特に今週の前半にかけては猛暑と変わりやすい天気に気をつけて過ごしましょう」とコメントした。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理の提供を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。気象予報士として出演していた番組「ABEMA Prime」を3月27日の放送をもって卒業した。
引用：「穂川果音」Instagram（＠hokawakanonn）