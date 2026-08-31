30日の楽天戦で引退試合に臨んだ

■西武 4ー1 楽天（30日・ベルーナドーム）

西武の栗山巧外野手が30日、ベルーナドームで行われた引退試合の楽天戦に「6番・指名打者」で出場し、4打数1安打で勝利に貢献した。現役最終打席となった第4打席で中前打を放ったが、一塁ベース上で涙を必死に堪えたのは栗山らしい理由が隠されていた。

栗山は8回2死の第4打席で左腕・泰から中前へ抜ける技ありの安打を放った。引退試合の最終打席で放った通算2152本目の安打。一塁ベースに到達すると涙を堪えるような表情をみせていた。

「泣きそうやなと。こんなにヒットを打って嬉しいんやなと思いましたね。いやー、考えさせられますね」。1本の安打の喜びと、打撃の奥深さを噛み締めていた。

それでも「ゲーム中に泣いていたら、まだ勝ったわけでもないし、まあ泣くんやったら勝ってから泣きたいなと思っていて。集中力を切らしたらアカンなっていうところで、はい」と明かし、栗山らしい一面をみせていた。

また、栗山の打席の直前に代打で中村剛が登場すると球場は大歓声。栗山は「さっき（セレモニーで）言い忘れたんですけど『代打・おかわり』の歓声がすごすぎて。え？ と思って。さんぺい（中村剛の愛称）に持っていかれたなと思いながら、とにかく打ちたいなっていう気持ちだけだった」と笑顔で振り返っていた。（湯浅大 / Dai Yuasa）