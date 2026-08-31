娘が顔を洗っている間に“オバケ”を仕掛けたら…想像以上の絶叫リアクションに7.3万いいね「もぉ…最悪…」
洗面台で顔を洗う進めさんの隙を狙い、鏡に“オバケ”が描かれた紙をこっそり貼り付けるドッキリ動画がInstagramに投稿され、話題を呼んでいる。あいドキ（@aidoki.team）さんが投稿したこの動画には7.3万いいねが集まり、ターゲットとなった娘さんの想像以上のリアクションにも注目が集まった。仕掛け人である投稿主さんに話を聞いた。
【動画】絶叫からまさかの反撃まで…満点リアクションの一部始終
――洗面台の鏡に“オバケ”が描かれた紙を貼るドッキリを思いついたきっかけを教えていただけますか？
「たまたま海外の動画で同じようなオバケの紙を使ったドッキリを見たので、本当にビックリするのかなと思ってドッキリを仕掛けました」
――顔を洗って鏡を見た瞬間、飛び上がって驚く娘さんのリアクションを見てどのように感じましたか？
「想像以上にビックリしたリアクションに思わず笑ってしまいました」
――驚いた直後にオバケへパンチしたり、紙を剥がそうとしていた娘さんですが、普段から度胸があるタイプなのでしょうか？
「度胸はある方だと思います！ただ、パンチや紙を剥がそうとしたのは、ドッキリに引っかかって恥ずかしくて、照れ隠しの行動だと思います♪」
――ネタばらしの際、苦笑いしながら「もぉ…最悪…」と話していた娘さんは、どのような様子でしたか？
「怒りと恥ずかしさでいっぱいだったと思います」
――普段からご家族でこうしたドッキリしているのでしょうか。また、特に思い出に残っているエピソードがあれば教えてください。
「普段から母娘と叔父（私の弟）で、YouTubeやインスタ、TikTokにドッキリや日常の様子を投稿をしています。
ドッキリエピソードとしては、知り合いの飲食店で私と娘が食事をしいた時のことです。壁にゴキブリがいたのですが、叔父が店の人と協力してドッキリを仕掛けたと思い、親子で店中のカメラを探していました。すると、その時ゴキブリがいきなり飛んで、本当のゴキブリだったことがわかり、猛ダッシュで逃げたことがあります」
【動画】絶叫からまさかの反撃まで…満点リアクションの一部始終
――洗面台の鏡に“オバケ”が描かれた紙を貼るドッキリを思いついたきっかけを教えていただけますか？
――顔を洗って鏡を見た瞬間、飛び上がって驚く娘さんのリアクションを見てどのように感じましたか？
「想像以上にビックリしたリアクションに思わず笑ってしまいました」
――驚いた直後にオバケへパンチしたり、紙を剥がそうとしていた娘さんですが、普段から度胸があるタイプなのでしょうか？
「度胸はある方だと思います！ただ、パンチや紙を剥がそうとしたのは、ドッキリに引っかかって恥ずかしくて、照れ隠しの行動だと思います♪」
――ネタばらしの際、苦笑いしながら「もぉ…最悪…」と話していた娘さんは、どのような様子でしたか？
「怒りと恥ずかしさでいっぱいだったと思います」
――普段からご家族でこうしたドッキリしているのでしょうか。また、特に思い出に残っているエピソードがあれば教えてください。
「普段から母娘と叔父（私の弟）で、YouTubeやインスタ、TikTokにドッキリや日常の様子を投稿をしています。
ドッキリエピソードとしては、知り合いの飲食店で私と娘が食事をしいた時のことです。壁にゴキブリがいたのですが、叔父が店の人と協力してドッキリを仕掛けたと思い、親子で店中のカメラを探していました。すると、その時ゴキブリがいきなり飛んで、本当のゴキブリだったことがわかり、猛ダッシュで逃げたことがあります」