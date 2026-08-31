±ÛÁ°Ž¥ËÌ¾±¾ë49ËüÀÐ¤ÎÂçÌ¾¢ª2000ÀÐ¤Î´úËÜ¤Ë¡Ä½¨µÈ¤ËÌÇ¤Ü¤µ¤ìŽ¤²È¹¯¤Ë½¦¤ï¤ì¤¿Ž¢¼ÆÅÄ¾¡²È¤Î»ÒÂ¹Ž£¤Î¤½¤Î¸å
¢£¼ÆÅÄ¾¡²È¤Î°ìÂ²¤ÏÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¤¿
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡£Âè33²ó¡ÖËÌ¾±¾ë¤ÎÊÌ¤ì¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¾¡²È¡Ê»³¸ýÇÏÌÚÌé¡Ë¤ÏÇÔÁö¤·¡¢»Ô¡ÊµÜùõ¤¢¤ª¤¤¡Ë¤ÎÂÔ¤ÄËÌ¾±¾ë¤ËäÆ¾ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
½¨µÈ¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤Ø¤Î¹ßÉú¤ò¿Ê¸À¤¹¤ë¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤À¤¬¡¢°ì½³¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤ÆËÌ¾±¾ë¡Ê¸½ºß¤ÎÊ¡°æ»Ô¡Ë¤Ï±ê¾å¡£¼ÆÅÄ¾¡²È¤ÏÌÇ¤Ó¤¿¡£
¤Ï¤¤¡¢¤³¤³¤ÇÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï½ª¤ï¤ë¡£ÌÇË´¡¢°Ê¾å¡£¡Ä¡Ä¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡¢¼ÆÅÄ¾¡²È¸Ä¿Í¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÆÅÄ²È¤½¤Î¤â¤Î¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
ÅÁ¾µ¤Ç¤Ï¡¢¾¡²È¤¬ÇÉ¼ê¤ÊÀÚÊ¢¤ò¤·¤Æ»à¤ó¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¼Ô¤¬½Þ»à¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢°ìÂ²ÏºÅÞ¤ß¤ó¤ÊÌÇ¤Ó¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È¸í²ò¤·¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¤ë°ìÂ²¤Ï¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤â¡¢¤º¤Ã¤È±£¤ì¤ÆÂ©¤òÀø¤á¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²È¹¯¤Ë¾¤¤·½Ð¤µ¤ì¤¿°ìÂ²¤¬¡¢ÂçÌ¾¤Ð¤ê¤ÎÎ©ÇÉ¤ÊÊè¤ò·úÎ©¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤ÏË¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¾¡²È¤Ë¤Ï¡¢½Ð¼«¤Î²ø¤·¤¤½î»Ò¤Î¤Û¤«¡¢ÍÜ»Ò¤¬¤ä¤¿¤éÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£Àï¹ñÉð¾¡¢À×·Ñ¤®ÌäÂê¤Ï·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¿ô¤Ç²¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ëÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£½¨µÈ¤ËÄñ¹³¤â¤»¤º¡¢¾ë¤òÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿¡Ö¾¡Ë¡×
Ãæ¤Ç¤â°ìÈÖÌ¾Á°¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢»Ð¤Î»Ò¡¦¾¡Ë¤À¡£ÍÜ»Ò¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¨¡¼¥¹³Ê¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢À¶¿Ü²ñµÄ¸å¤Ë¤Ï¾¡²È¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÍ×¾×¡¦Ä¹ÉÍ¾ë¤ò¡¢¤¤¤¤Ê¤êÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾ë»ý¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£ÇË³Ê¤ÎÂÔ¶ø¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î²¸µÁ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¡²È¤È½¨µÈ¤ÎÂÐÎ©¤¬É½ÌÌ²½¤·¤¿1582Ç¯12·î¡¢½¨µÈ¤ËÄ¹ÉÍ¾ë¤ò°Ï¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¾¡Ë¤Ï¤í¤¯¤ËÄñ¹³¤â¤»¤º¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¾ë¤òÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡ÖÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¡×¤òÍýÍ³¤ËµþÅÔ¤ËÂÚºß¡£°ìÊý¤Ç½¨µÈ·³¤Ë¤Ï²È¿Ã¤ò»²Àï¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢´°Á´¤Ë¾¡²È¤ËµÝ¤ò¤Ò¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ì»þ¤Ï¡¢¾¡²È¤ÎÀ×·Ñ¤®¸õÊä¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢´°Á´¤ËÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
Î¢ÀÚ¤ê¤ÎÍýÍ³¤Ï½ôÀâ¤¢¤ë¤¬¡¢ÍÎÏ¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÃä»Ò°·¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¾¡²È¤Ë¼Â»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤ÆµÞ¤Ë°·¤¤¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤â³ÎÄê¤·¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¤³¤ì¤À¤±Ê¹¤¯¤È²¾ÉÂ¤ò»È¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¾¡Ë¤Ï¡¢1583Ç¯4·î¤ÎìÍ¥ö³Ù¤ÎÀï¤¤¤òÁ°¤ËÉÂ»à¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ê»àµî¤Ï4·î16Æü¤È¤µ¤ì¤ë¤«¤é¡¢21Æü¤Î¾¡²ÈÇÔÁö¤Î¿ôÆüÁ°¡Ë¡£
À×·Ñ¤®¤È¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯Î¢ÀÚ¤ê¡£¤ª¤Þ¤±¤ËÎ¢ÀÚ¤ê¤ÎÊó½·¤òÆÀ¤ëÁ°¤ËÉÂ»à¤È¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈá»´¤À¡£
¢£½¨µÈÇÛ²¼¤ÎÉð¾¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡Ö¾¡½Å¡×
ÀµÄ¾¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë½î»Ò¤Ê¤Î¤«¤â»ËÎÁ¤¬Û£Ëæ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¼Ô¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Þ¤ÇÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¾¡½Å¤Ç¤¢¤ë¡£
¾¡½Å¤Ï¡¢¾¡²È¤ÎÍÜ»Ò¤Î°ì¿Í¡¦¾¡À¯¡Ê¼ÂÉã¤Ïº´µ×´ÖÀ¹¼¡¡Ë¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£Éã¤Î¾¡À¯¤ÏìÍ¥ö³Ù¤ÎÀï¤¤¤ÇÆ¤¤Á»à¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ÀÍÄ¤«¤Ã¤¿¾¡½Å¤Ï¾ë¤òÃ¦½Ð¡£ÊìÊý¤ÎÁÄÉã¡¦Æüº¬Ìî¹âµÈ¤Î¤â¤È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¹âµÈ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¿ÍÊª¤À¡£½¨µÈÇÛ²¼¤ÎÉð¾¤ÇÉðÍ¦¤ËÍ¥¤ì¡¢Éð¶ñ¤Ë¤â¾Ü¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÆüº¬Ìîï¤¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¡£¸å¤Ë¾®ÅÄ¸¶¤ÎÌò¤Ç¼êÊÁ¤òÎ©¤Æ¤Æ¿ÛË¬¤ËÆþÉõ¤·¡¢Ì¾¾ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¹âÅç¾ë¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÎÎÌ±¤òÄ©È¯¤·¤Æ¤Þ¤Ç¼·¸ø»°Ì±¤È¤¤¤¦½ÅÀÇ¤ò²Ý¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤êÌ¾ÍÀ¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤µÏ¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡Ê¿¢Â¼º´¡Ø¿ÛË¬¹âÅç¾ë¡ÙÆüËÜ¾ë³Ô¶¨²ñ¡¢1970Ç¯¡Ë¡£
ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤ÇÃ¯¤â¾¡½Å¤Î½Ð¼«¤òÌäÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£ÌÇ¤Ü¤µ¤ì¤¿Å¨¾¡¦¾¡²È¤ÎÂ¹¤ò¡¢½¨µÈÇÛ²¼¤ÎÉð¾¤Î²È¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ°ú¤¼è¤ê¡¢°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤âÒë¤á¤é¤ì¤¿·ÁÀ×¤â¤Ê¤¤¡£¡ÖÅ¨¤Î·ì¶Ú¤À¤«¤é»ÏËö¤·¤í¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö´²À¯½Åæû½ô²ÈÉè¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢À®Ä¹¤·¤¿¾¡½Å¤Ï¡¢1599Ç¯¤Ë²È¹¯¤Ë¾¤¤·½Ð¤µ¤ì¾åÌî¹ñ¤Ë2000ÀÐ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÂÔ¶ø¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¾¤¤·½Ð¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¡Ö´²À¯½Åæû½ô²ÈÉè¡×¤Ç¤â´Ê·é¤Ë¾¤¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡£¤¿¤À¡¢²È¹¯¤¬ÉðÅÄµì¿Ã¤Ê¤É¤â¼è¤ê¤³¤ó¤Ç²È¿Ã¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼ÆÅÄ¾¡²È¤ÎÂ¹¤ò¼ê¶ð¤È¤·¤Æ²Ã¤¨¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¾¡½Å¤Ï¤¿¤À½¦¤ï¤ì¤¿¤À¤±¤Î¤½¤ÎÂ¾ÂçÀª¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÂçºä²Æ¤Î¿Ø¤Ç¤Ï¡¢Ê¿Ìî¸ý¤ÇÊ³Àï¤·Éé½ý¤·¤Ê¤¬¤é¤â¼ó¤òÆó¤Ä¼è¤ëÉð¸ù¤òµó¤²¤ÆÉðÂ¢¹ñ¤Î2·´500ÀÐ¤¬²ÃÁý¡£¡Ö´²À¯½Åæû½ô²ÈÉè¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÃÎ¹Ô¤ÏÊ»¤»¤Æ2520ÀÐ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÈÊÂ¤ß¤ÎÉð»Î¤ËÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¡É¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿
¤µ¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÉðÂ¢¹ñ¤ÎÃÎ¹ÔÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀçÀîÂ¼¤Ç¿Ø²°¤ò¹½¤¨¤¿¤Î¤¬Åç²°Éß¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµï´Û¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅç²°Éß¤Ï¡Ø¿·ÊÔÉðÂ¢É÷ÅÚµ¹Æ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸åËÌ¾ò»áÌÇË´¤Þ¤Ç¶â»Ò»á¤¬µï½»¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶â»Ò»á¤ÏÉðÂ¢¼·ÅÞ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëÂ¼»³»á¤Î»áÂ²¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£°Ê¹ß¡¢¼ÆÅÄ»á¤Ï¡Ö¸µÏ½¤ÎÃÏÊýÄ¾¤·¡×¤Ç»°²Ï¹ñ¤ËÎÎÃÏÂØ¤¨¤È¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÅöÃÏ¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÅÚÃÏ¡¢ÃÎ¹Ô¤È¤·¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤ì¤ÐËþÂ¤È¤¤¤¦Îà¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âÅç²°Éß¤Ï¡¢Â¿ËàÀî¿å·Ï¤ÎÀçÀî¤Î¿å¸»Éô¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸Å¤¯¤«¤é¿Í¤¬½»¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÅÚÃÏ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈ¯·¡Ä´ºº¤Ç¤Ï3ËüÇ¯Á°¤ÎÀÐ´ï¤Þ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉðÂ¢ÌîÂæÃÏ¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¸Å¤µ¤ò¸Ø¤ëµï½»ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°Ê¹ß¤â¶áÀ¤¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤Û¤ÜÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯·úÊªÀ×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ê»°Âë»Ô°äÀ×Ä´ºº²ñÊÔ¡ØÅç²°Éß°äÀ×ÂèI¼¡È¯·¡Ä´ºº³µÊó¡Ê»°Âë»ÔËäÂ¢Ê¸²½ºâÄ´ººÊó¹ð Âè17½¸¡Ë¡Ù»°Âë»Ô°äÀ×Ä´ºº²ñ¡¢1995Ç¯¡Ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤â¤È¤â¤ÈÉðÂ¢¼·ÅÞ¤È¤¤¤¦ÆÈÎ©ÆÈÊâ¤ÎÉð»ÎÃÄ¤¬º¬¤òÄ¥¤ê¡¢¸åËÌ¾ò»á¤ÎÇÛ²¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ªÆÈ¼«¿§¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÚÃÏ¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤³¤¬¸åËÌ¾ò»á¤ÎÌÇË´¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¶õ¤ÃÏ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤É¤¦¤¾¡×¤ÈÅÏ¤µ¤ì¤¿Àè¤¬¾¡½Å¤À¤Ã¤¿¡£ÊÂ¤ß¤ÎÉð»Î¤ËÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÎÅÚÃÏ¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¾¡½Å¤ËÂÐ¤¹¤ëËëÉÜ¤Î¿®ÍêÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¸«¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£Â¼¤ÎÊë¤é¤·¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¡Ö¾¡²È¤Î³õ¡×
¤½¤Î»ÙÇÛ¤Î´Ö¡¢¾¡½Å¤Ï¡¢Åö»þ¡Ö¾¡Ê¥ÌÀ¿À¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿Â¼¤ÎÄÃ¼é¤Ç¤¢¤ë¿å¿À¼Ò¤Ë¡¢¾¡²È¤Î³õ¤òËä¤á¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤¯¤Þ¤ÇÅÁ¾µ¤Î°è¤ò½Ð¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡ØÉðÂ¢Ì¾¾¡¿Þ²ñ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤¢¤ë¡£
¼ÆÅÄ»áº¡ÃÏ¤òÎÎ¤»¤·¤è¤ê¡¢ÀèÁÄ¾¡²È¤¬Îî¤òã«¤ê¡¢¾¡²È¤¬³õ¤òËä¤á¤·¤È¤¤¤Õ¡¢°ìÀá¤Ë¤Ï¿å¿Àº×¤ê¤·¤È±¾¤Õ¡ÊÅìµþÅÔ¿À¼ÒÄ£¡ØÅìµþÅÔ¿À¼Ò»ËÎÁ Âè3½´¡ÙÅìµþÅÔ¿À¼ÒÄ£¡¢1971Ç¯¡Ë
¼ÆÅÄ»á¤¬¤³¤ÎÃÏ¤ò¼£¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢ÀèÁÄ¡¦¾¡²È¤ÎÎî¤òã«¤ê¡¢¤½¤Î³õ¤òËä¤á¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£°ìÀâ¤Ë¤Ï¿å¿À¤òã«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£¿¿µ¶¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤³¤ÎÏÃ¤¬¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤ë¡£
ÌÇ¤Ü¤µ¤ì¤¿ÁÄÉã¤Î³õ¤ò¡¢¿·¤·¤¤½êÎÎ¤ÎÄÃ¼é¤ËËä¤á¤Æã«¤ë¡£ËÌ¥Î¾±¤Ç¼º¤Ã¤¿ÁÄÉã¤ò¡¢¾¡½Å¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂå¤Ç¡¢º£ÅÙ¤ÏÅÚÃÏ¤Î¼é¤ê¿À¤Î¤½¤Ð¤ÇÀÅ¤«¤ËÁÉ¤é¤»¤¿¤ï¤±¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢¤³¤Î¿À¼Ò¤Ï¿å¤Î¿ÀÍÍ¡¢¤ª»º¤Î¿ÀÍÍ¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Î¿ò·É¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÀïÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¿À¼Ò¤Î¶Æâ¤Ç±«¸ð¤¤¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê°æÇ·¸ý¾Ï¼¡ÊÔ¡Ø»°Âë¤ÎÌ±Â¯ 10¡Ê¿·Àî¡Ë¡ÊÊ¸²½ºâ¥·¥ê¡¼¥º¡¨Âè19½¸¡Ë¡Ù»°Âë»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢1987Ç¯¡Ë¡£
¤è¤½¤«¤éÍè¤¿´úËÜ¤ÎÅÂÍÍ¤¬»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÁÄÉã¤Î³õ¤â¤Þ¤¿¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«Â¼¤ÎÊë¤é¤·¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿®¶Ä¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£ËÌ¥Î¾±¤Î±ê¤«¤é¤Ï¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó±ó¤¤¤È¤³¤í¤ËÎ®¤ìÃå¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£
¢£2500ÀÐ¤Î´úËÜ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡ÈÎ©ÇÉ¤¹¤®¤ëÊè¡É
¤½¤·¤Æ¡¢¾¡½ÅËÜ¿Í¤¬Ì²¤ë¾ì½ê¤â¡¢¤³¤ÎÀçÀî¤«¤é¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¡£
´²±Ê9Ç¯¡Ê1632Ç¯¡Ë¡¢54ºÐ¤ÇË×¤·¤¿¡Ê½ôÀâ¤¢¤ê¡Ë¾¡½Å¤¬Áò¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¤é¤¬Ãæ¶½³«´ð¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÕÀ¶»û¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÊè¤Ï¡¢Êõäº°õÅã¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Þ¤º¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£
ÂæºÂ¤«¤éÁêÎØ¤ÎÀèÃ¼¤Þ¤Ç¡¢ÌÜ»»¤Ç¤ª¤è¤½3¥á¡¼¥È¥ëµé¡£½»Âð³¹¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë»û¤ÎÊèÃÏ¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¹â¤µ¤ÎÅã¤¬¤Ì¤Ã¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ÛÊª´¶¤¬¤¢¤ë¡£ÀìÌçÅª¤ÊÍÍ¼°È½Äê¤ÏÁÇ¿Í¤Î¼ê¤ËÍ¾¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â³Þ¤Î»Í¶ù¡¢¶ù¾þÆÍµ¯¤ÎÈ¿¤ê¤¬¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£»þÂå¤¬²¼¤ë¤Û¤É¤³¤ÎÈ¿¤ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¹¾¸Í½é´ü¤È¤¤¤¦»þÂåÀßÄê¤È¤âÌ·½â¤·¤Ê¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤Ï¤¢¤ë
¡Ê¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÎ¢ÉÕ¤±¤¬ËÜÍèÍß¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¾¡½Å¤ÎÊè¤òÄ¾ÀÜ°·¤Ã¤¿³Ø½ÑÅª¤ÊÄ´ººÊó¹ð¤Ï´É¸«¤Î¸Â¤ê¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸½ÃÏ¤Ç¼Â¸«¤·¤¿É®¼Ô¤Î°õ¾Ý¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤ª¤¯¡Ä¡Ä°ì±þ¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ï¡ØÅìÂçÏÂ»Ô»Ë¡Ù¤Î¼êÅÁ¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤Á¤ÇÊõäº°õÅã¤Î¼ÂÂ¬¤ÈÂóËÜ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡Ë¡£
2500ÀÐÍ¾¤Î´úËÜ¤ÎÊè¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤ÆÎ©ÇÉ¤¹¤®¤ë¡£Êõäº°õÅã¼«ÂÎ¡¢¹¾¸Í´ü¤Ë¤ÏÂçÌ¾¤ä¾åµé´úËÜ¤¬³Ê¼°¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁª¤ÖÊèÅã·Á¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¾¡½Å¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤Î»ÒÂ¹¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ÎÅã¤ò·ú¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤¿¤À¤Î´úËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¡Èµ´¼ÆÅÄ¡É¤¬´ÊÃ±¤ËÌÇ¤Ó¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤
Êè°è¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¼ÆÅÄ²È²ÈÈê¤À¡£¾¡½Å¤«¤é¿ô¤¨¤Æ10ÂåÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë¼ÆÅÄ¾¡Ë¼¤¬¡¢1796Ç¯¡¢¼ÆÅÄ²ÈÎòÂå¤Î»öÀ×¤ò¹ï¤ó¤Ç·ú¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î²ÈÈê¤È¾¡½Å¤ÎÊè¤¬¡¢»°Âë»Ô»ØÄêÊ¸²½ºâ¤È¤·¤ÆÊÌ¡¹¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£°ì¤Ä¤ÎÊè°è¤Ë¡¢»þÂå¤Î°Û¤Ê¤ëÆó¤Ä¤Î»ËÀ×¤¬ÊÂ¤ÓÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡½Å¤¬»à¤ó¤À»þÅÀ¤ÇÏÃ¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÆÅÄ²È¤¬²ÈÌ¾¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Î¡¢¤¤¤ï¤ÐÊª¾Ú¤Ç¤¢¤ë¡£
¾¡²È¤ÎºÇ´ü¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¶¯Îõ¤À¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢¼ÆÅÄ»á¤Ï¤½¤³¤ÇÌÇ¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¡£¤·¤«¤··¸Îß¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£2023Ç¯¤Ë±Ä¤Þ¤ì¤¿¾¡²È¤È¤ª»Ô¤Î441²ó´÷Ë¡Í×¤Ë¤Ï¡¢·ÏÉè¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»ÒÂ¹¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤¬»²Îó¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡ÖÃæÆü¿·Ê¹¡×2023Ç¯4·î25ÆüÉÕÄ«´©¡Ë¡£
¾¡²È¤âÍÜ»Ò¤À²¿¤À¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤Ç°ìÂ²¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿Àï¹ñÂçÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÌÇ¤Ó¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£¡È¸ø¶â¤ò»äÅªÎ®ÍÑ¡É¤ÈµÏ¿¤¬»Ä¤ë¡¢ºÇ¸å¤ÎÅö¼ç
¤È¤³¤í¤Ç¡¢»°²Ï¤Ë°Ü¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¼ÆÅÄ»á¤ÏËëËö¤Þ¤Ç´úËÜ¤È¤·¤ÆÂ¸Â³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎºÇ¸å¤ÎÅö¼ç¤Ë¤¢¤¿¤ë¼ÆÅÄ¾¡À¿¤Ï¡¢ÌÀ¼£¤Î¿·À¯ÉÜ¤Ë½Ð»Å¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î³«Âó»È¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬»ñÎÁ¤«¤é¤ï¤«¤ë¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó»ñÎÁ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ì¯¤ÊµÏ¿¤Ë¹Ô¤Åö¤¿¤Ã¤¿¡£¡ØËÌ³¤Æ»½êÂ¢Êí½ñ·ïÌ¾ÌÜÏ¿ Âè2Éô ¤½¤Î13¡Ù¡ÊËÌ³¤Æ»ÁíÌ³Éô¹ÔÀ¯»ñÎÁ²Ý¡¢1983Ç¯¡Ë¤Ë¡¢¡ÖÅù³°°ìÅù½Ð»Å¼ÆÅÄ¾¡À¿¡¢´±¶â»ä¼Ú¥Î·ï¡×¤È¤¤¤¦°ì¹à¤¬¤¢¤ë¡£
ÆâÍÆ¤òÄÉ¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¿È¤â³¸¤â¤Ê¤¤¡£³«Âó»È¤ÎÌò¿Í¤À¤Ã¤¿¾¡À¿¤¬¸ø¶â¤ò»äÅª¤ËÎ®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢ÊÛ½þ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÏÃ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÅÅ¿®¶É½¤µ»¹»¡Ê¼®Î±¤Ë¤¢¤Ã¤¿µ»½Ñ¼ÔÍÜÀ®½ê¡Ë¤«¤é¹ØÆþ¤·¤¿É®¡¦ËÏ¡¦»æ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢»öÌ³ÍÑÉÊ¤ÎÂå¶â¤òÌ¤Ê§¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÈ¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
ËÌ¥Î¾±¤Î±ê¤òÀ¸¤±ä¤Ó¡¢2500ÀÐ¤Î´úËÜ¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÌ¾´éÉé¤±¤ÎÊõäº°õÅã¤Þ¤Ç·ú¤Æ¤¿°ìÂ²¤Î¡¢Éð»Î¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎÅö¼ç¤Î»öÀØ¤¬¡¢²£ÎÎ¤ÈÉ®Âå¤ÎÆ§¤ßÅÝ¤·¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡©
¼ÆÅÄ»á¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤¬¾®¤µ¤¤¤ó¤À¤«Âç¤¤¤¤ó¤À¤«¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤°ìÂ²¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
----------
Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ê¤Ò¤ë¤Þ¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼
1975Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©Î©¶âÀî¹âÅù³Ø¹»¡¦Î©ÀµÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä¶µ°éÉô½¤Î»¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ¸²½¤ä»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¤¿¤á³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ð¤«¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤í¸©Ì±ÏÀ ²¬»³¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¡ª¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë