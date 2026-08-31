浜辺美波、26歳誕生日に自然体のプライベートショット 「かわいいの天才」と反響
女優の浜辺美波が29日、自身のインスタグラムを更新。同日に26歳の誕生日を迎えたことを報告し、親友と訪れた旅行や昨年の誕生日会で撮影されたプライベートショットを公開した。
【写真】浜辺美波、誕生日ティアラ姿も（全4枚）
2000年8月29日生まれの浜辺は、「今年も無事に焼肉の日を迎えました」と、8月29日の“焼肉の日”にかけて誕生日を報告した。
“愛娘”と呼ぶ2匹の愛犬も元気に過ごしていると明かし、日々もふもふに癒やされているという浜辺。愛犬たちとは、ぼちぼちでもバチバチでもなく「べっちべちにぶっちぶちに」過ごしたいと、ユーモアあふれる表現で愛情をにじませた。また、新たな一年について、心身ともに健やかに、たくさん笑って過ごせるよう願いをつづっている。
投稿では、親友と訪れたタイ・台湾旅行で、肩を出した装いの浜辺がグラスを前にほほ笑む姿をはじめ、昨年、親友たちから誕生日を祝ってもらった際の写真も。ピンクのトップスに「HAPPY BIRTHDAY」のティアラを着けた姿や、目を細めて満面の笑みを浮かべる様子が収められている。さらに、ノースリーブ姿でグラスを掲げる、自然体の笑顔が印象的な1枚も披露した。
浜辺は最後に、日頃から寄せられる温かな応援に感謝。投稿にはファンから「お誕生日おめでとうございます！！」「かわいいの天才 大好きです」「いつもとってもかわいい」「素敵な1年になりますように」など、多数の祝福が寄せられている。
■浜辺美波（はまべ みなみ）
2000年8月29日生まれ、石川県出身。2011年に「第7回『東宝シンデレラ』オーディション」ニュージェネレーション賞を受賞。映画『君の膵臓をたべたい』『ゴジラ‐1.0』など数々の話題作に出演している。2026年はNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に寧々役で出演。11月3日には映画『ゴジラ‐0.0』の公開を控える。
引用：「浜辺美波」インスタグラム（＠minami_hamabe.official）
【写真】浜辺美波、誕生日ティアラ姿も（全4枚）
2000年8月29日生まれの浜辺は、「今年も無事に焼肉の日を迎えました」と、8月29日の“焼肉の日”にかけて誕生日を報告した。
“愛娘”と呼ぶ2匹の愛犬も元気に過ごしていると明かし、日々もふもふに癒やされているという浜辺。愛犬たちとは、ぼちぼちでもバチバチでもなく「べっちべちにぶっちぶちに」過ごしたいと、ユーモアあふれる表現で愛情をにじませた。また、新たな一年について、心身ともに健やかに、たくさん笑って過ごせるよう願いをつづっている。
浜辺は最後に、日頃から寄せられる温かな応援に感謝。投稿にはファンから「お誕生日おめでとうございます！！」「かわいいの天才 大好きです」「いつもとってもかわいい」「素敵な1年になりますように」など、多数の祝福が寄せられている。
■浜辺美波（はまべ みなみ）
2000年8月29日生まれ、石川県出身。2011年に「第7回『東宝シンデレラ』オーディション」ニュージェネレーション賞を受賞。映画『君の膵臓をたべたい』『ゴジラ‐1.0』など数々の話題作に出演している。2026年はNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に寧々役で出演。11月3日には映画『ゴジラ‐0.0』の公開を控える。
引用：「浜辺美波」インスタグラム（＠minami_hamabe.official）