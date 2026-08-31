【ブンデスリーガ】フライブルク 4−1 ブレーメン（日本時間8月30日／ヨーロッパ・パルク・シュタディオン）

【映像】鈴木唯人、神ムーブ→衝撃の“豪快ヘッド弾”

フライブルクに所属する日本代表MF鈴木唯人が、ブンデスリーガ開幕戦で今季初ゴールを挙げた。コーナーキックにフリーで飛び込んだ見事な動き出しから先制点を奪うと、その後もゴールを重ねてハットトリックを達成。圧巻のパフォーマンスにファンたちが歓喜している。

フライブルクは日本時間8月30日、ブンデスリーガ第1節でブレーメンと対戦。トップ下として先発出場した鈴木が3ゴールを挙げる活躍を見せ、4−1で白星スタートを飾った。

圧巻のパフォーマンスでチームを勝利に導いた鈴木。29分のオープニングゴールでは、その動き出しに注目が集まった。

右CKのキッカーを務めたのは、左利きのMFヤン・ニクラス・ベステ。ニアサイドの密集ではなく、ファーサイドを狙って大きな弧を描くクロスボールを蹴り込む。

これに反応した鈴木は、一拍タイミングをずらしてから落下点へ侵入。相手選手たちがボールを見ている隙に後方から飛び込むと、最後は頭で押し込んだ。

相手の視線がボールに集まる中、タイミングをずらしてフリーになると、最後は正確なヘディングでネットを揺らした鈴木。このゴールにABEMAで解説を務めた柿谷曜一朗氏（元日本代表）は「完全にフリーになってましたね。狙い通りまではいかないと思いますが、ファーにボールが来たので反応した。飛んできた瞬間に反応してるので、しっかり試合に入ってましたね。素晴らしい」と絶賛した。

また、ABEMAのコメント欄やSNSのファンからも「見たかー！！」「ヤバっ」「動き出しうまい」「素晴らしい反応」「うますぎ！」「フリーになり方がうまいな」「頭でも決められる」といった称賛の声が多く寄せられた。

この日の鈴木はさらに48分、55分にもネットを揺らし、開幕戦でハットトリックを達成。ブンデスリーガにおける日本人選手のハットトリックは、2006年の高原直泰（フランクフルト）、2015年の武藤嘉紀（マインツ）以来、3人目の快挙となった。

圧巻の3ゴールでチームの大勝に貢献した鈴木は、80分にFW後藤啓介との交代でベンチへ下がる際、スタジアムからスタンディングオベーションを受けた。

開幕戦からいきなり3ゴールを叩き出し、フライブルクの新シーズンを華々しくスタートさせた鈴木。ブンデスリーガで日本人選手として歴史に名を刻んだ男が、この勢いをどこまで続けられるのか、今後の活躍にも大きな期待が集まりそうだ。（ABEMA／ブンデスリーガ）