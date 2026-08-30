堺雅人『VIVANT』で一人3役！ 乃木憂助、Fに加えシンシーのメンバー・リュウ ミンシュエンに
8月30日に放送された『VIVANT』第16話に、堺雅人演じるリュウ ミンシュエン（漢字表記：劉銘軒）が登場した。堺は、主人公の乃木憂助と別人格のF、そして、シンシーのメンバーであるリュウの3役を演じる。
【写真】堺雅人、3役目の衝撃 野崎を愛するリュウ ミンシュエンに
『VIVANT』は大手商社の社員にして自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助（堺）を主人公にしたアクション・アドベンチャー大作。2023年7月期に放送された第1シーズンでは、乃木が日本の公安警察をも巻き込みながら謎のテロ組織「テント」と戦う姿をスリリングに活写。壮大な映像と二転三転するストーリーが話題を呼び、社会現象を巻き起こした。第2シーズンは前作のラストシーン直後から物語が始まる。
リュウは、樊林杏（ハン リンシン／宮下今日子）が責任者を務めるシンシーのメンバー。5年前に野崎（阿部寛）が北京の日本大使館に駐在し諜報活動をおこなっていた時のエージェントだった。リュウは野崎を慕い、その想いはやがて愛へと変わっていった。そして、野崎に対する承認欲求の高まりからリュウは手柄を立てようと危険な潜入捜査を試みたが、組織に捕まり人質となった。公には人質交渉ができない野崎は、傭兵を雇い救出に乗り出したが、その矢先、リュウの死亡を伝える報告が入った…。
それから5年が経った今、顔に拷問の傷が痛々しく残るリュウが野崎の前に突如として現れた。しかも宿敵であるシンシーのメンバーとして。野崎を愛するが故、その手の内をすべて把握するリュウの言動に、秘密裏にダブルエージェント活動を遂行する野崎は窮地に立たされる。そして、宿敵であるシンシーにリュウが加わったことで、乃木が悲願とする黒須（松坂桃李）ら仲間の救出にも大きな影を落としていく…。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。
【写真】堺雅人、3役目の衝撃 野崎を愛するリュウ ミンシュエンに
『VIVANT』は大手商社の社員にして自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助（堺）を主人公にしたアクション・アドベンチャー大作。2023年7月期に放送された第1シーズンでは、乃木が日本の公安警察をも巻き込みながら謎のテロ組織「テント」と戦う姿をスリリングに活写。壮大な映像と二転三転するストーリーが話題を呼び、社会現象を巻き起こした。第2シーズンは前作のラストシーン直後から物語が始まる。
それから5年が経った今、顔に拷問の傷が痛々しく残るリュウが野崎の前に突如として現れた。しかも宿敵であるシンシーのメンバーとして。野崎を愛するが故、その手の内をすべて把握するリュウの言動に、秘密裏にダブルエージェント活動を遂行する野崎は窮地に立たされる。そして、宿敵であるシンシーにリュウが加わったことで、乃木が悲願とする黒須（松坂桃李）ら仲間の救出にも大きな影を落としていく…。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。