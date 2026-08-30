角田裕毅、イタリアGP出場は“開幕直前判断”へ　ハジャー回復次第で千載一遇の代役2戦目に

角田の次戦出場は、開幕直前に判断される見通しだ(C)Getty Images

F1の次戦イタリアGPへの継続参戦の可能性がある角田裕毅の出場可否はグランプリ開幕直前の現地時間9月2日に判断される見通しとなった。レース専門メディアの『RN365』などが伝えた。レッドブルのアイザック・ハジャーがトレーニング中に左手首を負傷し、前戦オランダGPを欠場することになり、角田がところてん式に古巣レーシングブルズからスポット参戦し、11位で完走した。

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ハジャーは手首の骨にひびが入ったとみられているが、レッドブルが公開したオランダGPの動画で「（患部が）腫れていない。いい兆候だ。治り方も早し、可動範囲も広がっている。モンツァで復帰できることを期待している」とイタリアGPからの出場に前向きな姿勢をみせており、パドックでもギプスを装着することなく元気な姿を見せていた。一方、レーシングブルズのアラン・パルメイン・チーム代表は角田については「1戦のみの限定出場」との見方を示していた。

ただ、レッドブル側もハジャーの治癒状況を見極める必要があり、直前まで判断を待つという。懸念されるのはイタリアGPの後に2週連続開催でスペインGPの日程が組まれていること。サーキットは首都マドリード市内に新設される半市街地コース「マドリンク」。22か所のコーナーを持ち、ハンドルさばきで手首の負担も大きいことからその前のイタリアGPで無理をすると、スペインGPへ影響が出る恐れもある。